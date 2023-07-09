Аналитики подчеркнули, что Украина отстояла свою независимость от России, но перед ней стоит важнейшая задача – деоккупация территорий.

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Украина отражала атаки и освобождала свои земли

В Институте изучения войны заявили, что Украина сумела противостоять России благодаря "решительному и умелому" украинскому сопротивлению. Именно он, считают аналитики, помог украинцам отразить серию наступлений, в частности, на Киев. Также украинские воины смогли освободить Сумскую и Черниговскую области и части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, временно захваченные российскими войсками.

В ISW отметили, что украинские силы захватили и сохранили инициативу и проводят контрнаступательные операции на большей части фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать захваченные украинские земли.

С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но перед ней стоит важнейшая задача – освобождение стратегически важной территории, которая все еще находится под контролем России,

– отметили в Институте изучения войны.

Украина продолжает идти в контрнаступление

В Институте изучения войны добавили, что 8 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта:

7 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о продвижении более чем на километр южнее Бахмута.

Украинские военные источники, как отмечается в анализе, сообщали о наступательных операциях на бердянском и мелитопольском направлениях.

Также аналитики ссылаются на российские источники, которые утверждают, что украинские военные якобы вели наступательные операции в западной части Донецкой и Запорожской областей.

ISW по-прежнему считает, что контрнаступление направлено на истощение российских сил и сохранение боевой мощи Украины за счет медленного продвижения,

– говорится в отчете.

К слову, заместитель министра обороны США по политике Колин Каль 7 июля отметил, что нынешние украинские операции по всему фронту являются "началом середины" более широкого контрнаступления. Поэтому "слишком рано судить", как продвигаются украинские войска.