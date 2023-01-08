Разрабатывая Tesla Илон Маск и подумать не мог, что электрокары будут создавать в России из УАЗ-452, которые в народе называют "Буханками". Собственно, эта "инновация" должна стать доступна летом 2023 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Россия не устает "удивлять" и выставлять себя посмешищем

Отметим, что переоборудовать знаменитую "Буханку" будет научно-производственное предприятие "Элькафа". Этот электромобиль планируется разрабатывать и тестировать в оккупированном Крыму. Собственно, возможно будет пользоваться такой разработкой только в теплую погоду, а в холодных регионах России в эти УАЗ нужно будет устанавливать установки для подогрева.

Следует сказать, что создать электрическую версию "Буханки" тщетно пытались советские инженеры еще в 70-х годах. Однако партия таких "инновационных" УАЗ-452 тогда составляла не больше 100 штук.



Электрические УАЗ пытались создать еще в 70-х годах XX века / Фото из открытых источников

В то же время УАЗ-452, которые прозвали люди "Буханкой", – старейшая модель авто в мире, которую выпускают до сих пор с 1965 года. Этот микроавтобус не отвечает современным требованиям безопасности, а недавно в него начали монтировать вообще устаревшие моторы экологического стандарта Евро-0.

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Украина оцифровывает военные данные лучше, чем США

В то время, пока в России пытаются сделать Франкенштейна из старых УАЗ, украинским ІТ-воинам удалось объединить в цифровую сеть разведывательные данные и информацию об оружии. Даже аналитики The Wall Street Journal отметили, что на разработку аналогичной системы минобороны США тратило на протяжении десятилетий значительно больше средств и ресурсов, а нашим специалистам удалось этого достичь за считанные месяцы.