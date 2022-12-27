Команда Министерства подытожила свою работу за год и презентовала 100 своих побед. Отмечают, что достижения этого года связаны с вызовами военного времени, запросами военных и каждого украинца.

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Главным проектом осталась Дия

Министр Михаил Федоров сказал, что, несмотря на все вызовы войны, специалисты продолжили строить цифровое государство. Цели остались постоянными, но добавились новейшие приоритетные во время войны направления работы – военные сервисы, развитие military-tech, Старлинки.

Главным проектом, по словам Федорова, осталась Дия. За год в приложении и на портале было запущено 39 сервисов. За год войны к приложению присоединились 6 миллионов пользователей. Сейчас Дией пользуется более 18,5 миллионов украинцев, а вебпорталом – почти 22 миллиона.

Отдельно отмечают военные услуги в Дии. В первые недели полномасштабной войны команда Минцифры создала чатбот єВорог, где каждый человек со смартфоном может поделиться фото вражеской техники, сообщить о коллаборантах или минах. Сообщают, что за все время чатом воспользовались почти полмиллиона украинцев.

Кроме того, специалисты запустили военные облигации в приложении. Это возможность для каждого украинца помочь армии и экономике страны, а затем получить вклад обратно с прибылью. За несколько месяцев пользователи приобрели 215 тысяч облигаций в Действии, а это более 215 миллионов гривен.

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Аналог Дии скоро появится в Эстонии

В 2022 году опытом цифровой Украины начали интересоваться за границей. На базе украинской Дии в наиболее диджитальной стране – Эстонии – создадут аналог приложения. Команда украинских разработчиков работает совместно с эстонскими коллегами и уже в скором времени они представят результат.

Кроме того, команда Минцифры обращалась к топкомпаниям мира с призывом выйти с рынка России и прекратить работу с агрессором. Из 600 компаний, к которыми общалось министерство, 190 покинули рынок России. Еще 149 компаний частично поддержали цифровую блокаду.

Победы на киберфронте

Во время полномасштабной войны Украина стала одной из стран с самым большим количеством Старлинков. Сейчас в нашем государстве функционируют более 22 тысяч терминалов. Кроме того, специалисты сейчас ведут переговоры о поставках новых партий.

Как отмечают в министерстве, в топе побед – достижения на киберфронте. В Украине создали первую IT-армию, объединившей волонтеров со всего мира. Сейчас сообщество насчитывает более 200 тысяч IT-специалистов, совместно борющихся с атаками и выполняющих различные задачи в киберпространстве.

По инициативе Президента Владимиры Зеленского создали фандрейзинговую платформу UNITED24. Она стала единственным окном для сбора пожертвований со всего мира. За почти 8 месяцев работы через UNITED24 задонатили 255 миллионов долларов в поддержку армии, медиков и восстановления Украины.

Следует добавить, что в рамках UNITED24 возник проект Армия дронов. Он изменил ход военных событий и дал толчок к развитию сферы military-tech. В пределах Армии дронов законтрактовано 1577 беспилотников на более чем 3,2 миллиарда гривен.