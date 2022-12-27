Команда Міністерства підсумувала свою роботу за рік й презентувала 100 своїх перемог. Зазначають, що цьогорічні досягнення пов'язані з викликами воєнного часу, запитами військових і кожного українця.

Варте уваги Мінцифри розповіло про величезну суму, зібрану з продажу браслетів "Азовсталь": на що витратять

Головним проєктом залишилась Дія

Міністр Михайло Федоров сказав, що, попри всі виклики війни, спеціалісти продовжили будували цифрову державу. Цілі залишилися незмінними, проте додалися нові пріоритетні під час війни напрямки роботи – воєнні послуги, розвиток military-tech, Старлінки.

Головним проєктом, за словами Федорова, залишилась Дія. За рік у застосунку та на порталі запустили 39 сервісів. За рік війни до застосунку приєдналися 6 мільйонів користувачів. Зараз Дією користуються понад 18,5 мільйона українців, а вебпорталом – майже 22 мільйони.

Окремо відзначають воєнні послуги в Дії. У перші тижні повномасштабної війни команда Мінцифри створила чатбот єВорог, де кожна людина зі смартфоном може поділитися фото ворожої техніки, повідомити про колаборантів чи міни. Повідомляють, що за весь час чатботом скористалися майже півмільйона українців.

Крім того, фахівці запустили військові облігації в застосунку. Це можливість для кожного українця допомогти армії та економіці країни, а згодом отримати внесок назад із прибутком. За декілька місяців користувачі придбали 215 тисяч облігацій в Дії, а це – понад 215 мільйонів гривень.

100 перемог Мінцифри: дивіться відео

Аналог Дії невдовзі з'явиться в Естонії

У 2022 році досвідом цифрової України почали цікавитися за кордоном. На базі української Дії в найбільш діджитальній країні – Естонії – створять аналог застосунку. Команда українських розробників працює спільно з естонськими колегами і вже незабаром вони презентують результат.

Крім того, команда Мінцифри зверталася до топкомпаній світу із закликом вийти з ринку Росії і припинити роботу з агресором. Відтак, із 600 компаній, з якими спілкувалось міністерство, 190 покинули ринок Росії. Ще 149 компаній частково підтримали цифрову блокаду.

Перемоги на кіберфронті

Під час повномасштабної війни Україна стала однією з країн з найбільшою кількістю Старлінків. Зараз в нашій державі функціонують понад 22 тисячі терміналів. Крім того, фахівці зараз ведуть переговори про постачання нових партій.

Як зазначають у міністерстві, у топі перемог – досягнення на кіберфронті. В Україні створили першу ІТ-армію, яка об'єднала волонтерів з усього світу. Зараз спільнота налічує понад 200 тисяч ІТ-фахівців, які спільно борються з атаками і виконують різні завдання у кіберпросторі.

За ініціативи Президента Володимири Зеленського створили фандрейзингову платформу UNITED24. Вона стала єдиним вікном для збору пожертв з усього світу. За майже 8 місяців роботи через UNITED24 задонатили 255 мільйонів доларів на підтримку армії, медиків та відбудови України.

Варто додати, що у межах UNITED24 виник проєкт Армія дронів. Він змінив хід воєнних подій та дав поштовх для розвитку сфери military-tech. У межах Армії дронів законтрактовано 1577 безпілотників на понад 3,2 мільярда гривень.