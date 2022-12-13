За інформацією міністра цифрової трансформації, близько 94 мільйонів гривень вдалося зібрати завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності".
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На всі кошти придбають морські дрони
Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший у світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет.
Федоров зазначив, що всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено.
Вони об'єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу. Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони,
– написав він.
Що відомо про флот морських дронів
У листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів, які захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від ракет, що Росія запускає з кораблів.
За словами розробників, маленькі та швидкі дрони українського виробництва не тільки здатні захищати наші моря, а й вже продемонстрували свою ефективність в нападі на ворога. Так, 29 жовтня такі дрони атакували три кораблі Чорноморського флоту Росії, зокрема, і флагман "Адмірал Макаров" у бухті Севастополя.
Символ незламності
- Кожен браслет створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для Чорнобильської атомної електростанції.
- У 2022 році листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.
- Презентація проєкту відбулася в Києві, на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні”, біля найбільшого прапора України. Поруч зі стягом розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ", літери якого також зроблені з металу "Азовсталі".