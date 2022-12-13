По информации министра цифровой трансформации, около 94 миллионов гривен удалось собрать благодаря продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".
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На все средства приобретут морские дроны
Денежные средства пойдут на приобретение 9 беспилотников в первый в мире флот морских дронов, чтобы защитить Украину от вражеских ракет.
Федоров отметил, что все браслеты из последней довоенной партии металла комбината "Азовсталь" раскуплены.
Они объединили вокруг Украины военных, дипломатов, политиков, журналистов, голливудских звезд и тысячи людей из 43 стран мира. Теперь голос Украины звучит еще сильнее во всех уголках мира, а украинцев будут защищать морские дроны,
– написал он.
Что известно о флоте морских дронов
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе средств на украинский флот морских дронов, которые будут защищать акватории наших морей и мирные города от ракет, которые Россия запускает с кораблей.
По словам разработчиков, маленькие и быстрые дроны украинского производства не только способны защищать наши моря, но уже продемонстрировали свою эффективность в нападении на врага. Так, 29 октября такие дроны атаковали три корабля Черноморского флота России, в том числе и флагман "Адмирал Макаров" в бухте Севастополя.
Символ несокрушимости
- Каждый браслет создан из 5 граммов стали, производимой на прокатном состоянии 3600 комбината "Азовсталь". Именно из такого сплава в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012 – новый саркофаг для Чернобыльской атомной электростанции.
- В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал в 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.
- Презентация проекта состоялась в Киеве, на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне”, возле крупнейшего флага Украины. Рядом с флагом разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ", буквы которой также сделаны из металла "Азовстали".