Пока Дмитрий, как и тысячи наших защитников Мариуполя, находится во враждебном плену. Он жив и даже выходил на связь с родными. Говорил, как сильно любит, они же в ответ – очень ждут его дома.

Важно Это месть, – интервью с женами командиров полка защитников Мариуполя о теракте в Еленовке и россии-террористе

Дмитрий Казацкий – руководитель пресс-службы полка защитников Мариуполя. Украинцы знают его как мужественного бойца и очень талантливого фотографа. Во время боев в городе он бегал под обстрелами не только с оружием, но и с фотокамерой. Чтобы фиксировать подвиги наших военных. Чтобы показать миру мужество защитников "Азовстали".

24 каналу в рамках " Интервью24 " удалось встретиться с Дарьей Юрченко – родной сестрой Дмитрия. Она говорит о брате с большой любовью и теплом. Вспоминает детство, его любовь к фотографии и журналистике, о пути в армию и полк под командованием Дениса Прокопенко.

А еще Дарья рассказывает о самом тяжелом периоде в жизни их семьи – начале войны, боях в Мариуполе, жизни в бункерах "Азовстали" и плене брата. Плен, из которого очень сильно ждет Диму и его побратимов, как и вся Украина. А пока радуется, что смогла хотя бы на минуту поговорить с ним по телефону. Услышать голос впервые за 3 месяца.

(Разговор с Дарьей мы записали незадолго до теракта в Еленовке. Однако из-за трагедии отсрочили ее публикацию на данный момент. Интервью – дополненное комментарием сестры защитника уже после трагедии).

"Дима – это моя душа": Дарья о детстве и безграничной любви к брату

Мы знаем Дмитрия как преданного военного – невероятно мужественного и талантливого. А какой он в жизни как человек, как брат? Что можете вспомнить о детстве?

С самого детства мы с Димой росли вместе. Для меня он был братом и одновременно иногда даже заменял папу, маму, бабушку и сестру. Мы с ним всегда были самые близкие.



Дмитрий Казацкий с сестрой Дарьей и родителями / Фото предоставлено 24 каналу

Помню, как Дима говорил: "Ой, я пока детей не хочу". Но со всем нашим двором возился. Он очень хороший как человек, хотя он Скорпион по знаку зодиака. Ну и конечно, иногда мы могли и ссориться.

(При воспоминании детства и Дмитрия Дарья тепло улыбалась, будто возвращалась в то безмятежное время – игр и отдыха с братом, которого очень любит)

У вас большая разница в возрасте?

8 лет. Потому он воспитывал меня в детстве. Мы действительно всегда были вместе. Он даже меня брал на реку со своими друзьями. Помню, как я шлепнулась в воду, а они сушили меня, одежду для кукол приносили.

Дима – это моя душа.

Как человек он очень творческий. На самом деле он еще из школы очень хотел быть фотографом. Но тогда не было таких возможностей, чтобы покупать суперкрутые камеры, и ему купили мыльницу. Помню, как он из маминых тюлей шил для меня платье и в 2 часа ночи говорил: "Даша, вставай, буду фотографировать тебя".

Дима фактически воспитал младшую сестру / Фото предоставлено 24 каналу

Он был очень творческим и таким остался. Когда он стал больше развиваться, то пошел в фотокружок и там его всегда и всюду выделяли. Ведь он человек творческий – ему дай хоть старую Nokia, хоть суперкрутую камеру – он всегда найдет что-нибудь красивое. Найдет что-нибудь такое, что никто другой не видел.

Дмитрий любит фотографировать сестру и часто устраивал ей съемки / Фотографии предоставлены 24 канала

Дмитрия тянуло в полк защитников Мариуполя, ведь там была семья

Как Дмитрий попал в полк защитников Мариуполя? Как вы отреагировали на то, что он хочет пойти в армию?

Он не сразу попал в полк защитников Мариуполя. После 11 класса Дима поступил в Польшу бесплатно на специальность, связанную с дизайном. Он проучился полгода и уже думал перейти на журналистику, ведь это более творческая профессия.

Но началась война в Украине, это был 2013 – 2014 год. Тогда он сказал, что приедет обратно в Украину, а наша мама ответила: "Да, сиди там. Я тебя не пускаю".

Но он все равно приехал автостопом из Польши и уже остался. Он сказал, что не будет учиться. Побыл здесь около года, работал. Конечно, у нас городок не самый большой (семья Дмитрия родом из Малина, что на Житомирщине – 24 канал), и можно что-то найти. Да и плюс, работа была такой, что он себя в ней не находил.

И в 2015 году Дима ушел в Нацгвардию. Была речь о том, что его отправят во Львов, Харьков, Киев или Одессу. О Мариуполе вообще не говорилось.

Но тогда так получилось, что его отправили в Мариуполь. Он начал служить, а потом мы уже к нему приезжали, когда он находился на первой линии моря.

Дмитрий таки пошел на войну, его отправили в Мариуполь / Фото предоставлены 24 канала

Я помню, как мама приезжала в Мариуполь, смотрела на "Азовсталь", и говорила: "Боже, ты видишь, сколько там выбросов?" И если смотреть в окно, то слева была "Азовсталь", а с другой стороны – бомбят город. И она такая: "Дима, куда ты приехал, что ты здесь делаешь?" А он прослужил там три года.

Еще в 2017-2018 году, когда мы к нему приезжали, он говорил, что хочет в полк защитников Мариуполя. Мы тогда спрашивали: "Зачем? Что тебя туда тянет?" Мы ведь не знали… Он очень много общался с людьми, с теми, кто там служил. Он читал о полке и его туда привлекло то, что там действительно была семья.

Да, в полку действительно хорошее командование. Бойцы как большая семья, побратимы, все очень близки и друг за друга.

Да! Вот нет такого, мол: "Я командир, я высший". Он нам это объяснял. Сначала мы этого не понимали, но потом он начал служить в полку и мы поняли, как там на самом деле все.

У меня тоже был стереотип: если ты военный, то должен быть зол, сдержан. А наш Дима собой остался. Прямо в Нацгвардии он был истощен. Может потому, что он туда сперва вступил… А вот в полку защитников Мариуполя ему было классно. Он развивался в том, в чем хотел, работал, мужнел.

"Хотел сменить имя, вот и стал "Орестом": о позывном Дмитрия

Почему Дмитрий избрал себе позывной "Орест"? Помню, когда весной полк еще был на "Азовстали", Валерия "Нава" иногда сбрасывала нам комментарии о раненых бойцах и указывала, что это комментарий руководителя пресс-службы полка "Ореста". И сперва я даже подумала, что это его имя.

"Наву" я знаю. Мы ее очень сильно ждем тоже.

А позывной… Дмитрий где-то в 10-11 классе захотел сменить имя – это не было связано с тем, что что-то не так с его именем. Он просто захотел его сменить, ему нравилось другое. Вот он всегда такой творческий был, "Дима" ему уже не подходило, хотел называться "Орест".

И мама сказала: "Ну давай ты подрастешь, это ведь не просто так сменить имя". Вот он вырос, попал в армию и взял себе позывной "Орест". Мы с ним говорили, что он таки изменил себе имя – хоть и неофициально.



Дима пошел воевать в полк защитников Мариуполя / Фото из семейного архива

"На "Азовстали" у Димы был второй ДН – бомба попала в соседнюю комнату, его ранило"

Как началась война 24 февраля? В Киеве вы не слыхали взрывов?

За дней 3 до того, как все началось (полномасштабная война – 24 канал), Дима нам говорил собрать тревожный чемоданчик. Пусть просто стоит. Не понадобится – слава Богу. Но понадобилось.

24 февраля мы с парнем были в Киеве, живем на Позняках. Утром мне позвонила мама и говорит: "Война началась".

Но в ту ночь я все проспала. Вообще, у меня очень чувствительный сон, но тогда я спала крепко. Мама звонила мне несколько раз. Дима тоже начал звонить. Помню, когда мы выходили из квартиры, говорили с Димой и он говорил: "Вот такая ситуация получилась". Помню, у нас с мамой была паника, а он так спокоен был…

Из Киева мы уехали в Ивано-Франковск.

"Азовсталь" – это очень трудный период в жизни бойцов и их родных. Как все было вам? Была ли с Дмитрием нормальная связь?

Поначалу Дима, как обычно, не показывал эмоций вообще, особенно маме. Я могла с ним поговорить, спросить, как он, что происходит.

На самом деле очень тяжело было знать это все, о Диме и "Азовстали". Сейчас мы сильнее. Хоть мне только 19 лет, но иногда кажется, что я сильнее нашей мамы.

Дима пытался звонить родным из заблокированной "Азовстали" / Фото предоставлено 24 канала

Дима сразу понимал, что Мариуполь – сердце Украины в военном плане, там море, там все. И потому, в принципе, мы были готовы, но не к такому.

Когда бойцы зашли на "Азовсталь", Дима рассказывал, что "вот такая ситуация". Было тяжело, и сейчас очень тяжело. Но раньше мы хоть знали, где они, что с ними...

Вообще, тогда иногда была связь, но он могла не отвечать по нескольку дней. Если затягивалось на 5 дней, то это было очень хорошо, потому что некоторые люди месяц не отвечали. Я ему писала, знала, что с ним все хорошо… Но что я могла ему написать: "Как ты?"

Тогда было очень тяжело. Вот вспоминаю мамины эмоции – мне нужно было стоять с каменным лицом и говорить: "Все будет хорошо". Потому что я не могу по-другому сказать.

Всегда трудно в такой ситуации подобрать слова военному – или родному, или чужому. Хочется поддержать, но не знаешь, что написать и какими словами это сделать.

Да. Я помню, мы чуть-чуть переписывались, и он говорил: "Спокойно, девочки и мальчики, все окей, все хорошо, я жив".

Помню, как он написал: "О, а у меня сегодня второй День рождения". Я тогда удивилась и спросила, в каком смысле. А Дима ответил, что в соседнюю комнату попала бомба. И он так спокойно говорил, что я удивлялась, как он так может.



Дима пытался успокаивать родных даже в тяжелых обстоятельствах / Фото предоставлены 24 каналу

С ним все было хорошо тогда

Да, все хорошо. У них на "Азовстали" было 2 здоровенные комнаты — в одной были кровати, как в военных, а в другой были их вещи, еда, вода и все остальное. Слава Богу, попало в комнату, где были вещи.

Нашего Диму ранило в голову. Он спал на кровати – на втором этаже у стенки. Именно за ней была та комната, по которой ударила бомба. И ударной волной его отбросило. А кровать просто завалила стеной. Потому ему очень повезло, он жив.

А другие? Все остались живы после попадания?

В комнате, где они спали, погибли люди.

Но помню, что даже в этом аду Дима и наша семья держались.

Он рассказывал, что происходит в Мариуполе, и было страшно. Дима называл бомбы, которые на них сбрасывали, просто "дождь". Как у нас падает дождь, так у них – бомбы. Им становилось страшно, когда по ним не стреляли, потому что не понимали, что будет дальше.

Это как у нас – несколько дней нет воздушной тревоги и все начинают переживать.

Да, и это настолько страшно...

Ели 5 ложек овсянки и пили техническую воду: какой была жизнь защитников на "Азовстали"

А еда у них была после того, как засыпало комнату со всеми вещами и продуктами?

Он рассказывал, что у них просто нечего было есть…

Здесь Даша останавливается, ей тяжело говорить и вспоминать, как брат рассказывал, что все хорошо, они держатся. На самом же деле тогда на "Азовстале" жизнь для защитников превратилась в ад.

Мужчине нужно поесть 4 раза в день, а они ели 5 ложек овсянки и пили техническую воду.

Перед выходом из "Азовстали" им еще разбомбили медпункт, госпиталь. Тогда уже не то чтобы медикаментов, там ни еды, ничего не было. Я беспокоилась, чтобы у него не было никакого заражения крови. А он говорил, что рана медленно заживает.



Дмитрий Казацкий на "Азовстали" / Фото предоставлено редакции 24 канала

Не эвакуация, а "освобождение", которое дает надежду: о выходе полка из "Азовстали"

Несмотря на все, что наши военные пережили в аду Мариуполя, многие сохранили для себя какие-то хорошие моменты. Были ли истории, которые Дима рассказывал вам?

Постоянно рассказывал, они ведь между собой все очень дружны. И понимаю, насколько изменится их жизнь, когда они выйдут из плена. Ребята будут все вспоминать.

О Диме мне очень запомнилось, как он перед выходом из "Азовстали" снял кадры "Фортеця Маріуполь".

Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали: видео BABYLON'13 , снятое "Орестом"

В последние дни была тишина, потому что вывозили раненых, и нам удалось даже пообщаться по видеочату. Дима сказал: "Вы представляете, за все это время я смог спокойно выйти на улицу". Хотя они и раньше там бегали, снимали, но среди обстрелов.

Еще Дима рассказывал, как вышел и увидел солнце. Он так об этом говорил, что мне эти слова отложились в сердечке. Это для него, пожалуй, был самый положительный момент. Он рассказывал: "Я прошелся, покурил, потому что мне дали нормальную сигарету и увидел солнце".

Тогда ему, наверное, было уже спокойно.

Да. Он говорил: "Я не боюсь, что меня сейчас кто-нибудь…". Это мне так запомнилось.

Кстати, когда мы говорили по видеочату, каких-нибудь минут 7, то мне в голову пришла суперклассная идея делать футболки с его фотографией. Это был такой разговор, будто ничего не происходит. Мы просто смогли сесть и поговорить.

Что Дима говорил об эвакуации из "Азовстали"?

Это была не эвакуация. Это было "освобождение". Мне Дима сказал, что есть 3 варианта – либо умрешь от голода, либо от ранения. И есть третий выход, который дает надежду хоть что-то.

Мы сейчас также пытаемся объяснять людям, что у бойцов просто не было вариантов, потому что россия не давала согласия на эвакуацию никакой третьей стороне. А это был шанс остаться в живых.

Да. Они все любят свою страну, и я уверена, что будь они сами по себе, они бы до последнего стояли в Мариуполе. Но слава Богу, все мы люди. У них есть дети, семьи.

Важно! Перед выходом из "Азовстали" в мае Дмитрий оставил в твиттере ссылку на фотографии, сделанные на заводе. 12-14 августа в Киеве проходила благотворительная выставка работ Дмитрия, на которой показали до сих пор не опубликованные кадры. На событии была встреча с родными защитников Мариуполя, со стихами выступил Сергей Жадан, а также был музыкальный вечер группы ТНМК и диджейки Дарьи Коломиец. Все собранные деньги пойдут на покупку милитарной помощи для полка под командованием Дениса Прокопенко через благотворительный фонд Сергея Притулы.

Это верно. Они и так держались дольше, чем могли.

Это вообще ужасно. Умереть от голода в 21 веке, просто умереть от голода… А на заводе умирали люди, там действительно нечего было есть.

Впервые из плена Дмитрий звонил матери в мае

А сейчас с Дмитрием есть связь? Он звонил по телефону?

Когда мы поговорили по видеочату перед выходом, он предупредил нас, что не будет иметь связи несколько дней. Но несколько дней, а не месяцев. Хотя мы понимаем, что это плен, а не курорт.

Помню, мы с ним тогда договорились, что будем не на связи. Но через 3 дня он позвонил по телефону маме. Не мне или папе, потому что разрешали звонок только на один номер. Меня у мамы не было, но они с ним поговорили недолго. Он тогда сказал: "Девочки, мальчики, со мной все хорошо, все будет окей. Мы увидимся в ближайшее время". И все.

Не рассказывал об условиях?

Нет.

И с тех пор не выходил на связь с вами?

Нет. Но где-то, наверное, через неделю после выхода мне позвонили по телефону. Мы были тогда на съемках и у мамы был отключен телефон.

Мне позвонили и сказали: "Дмитрий Казацкий жив, сейчас находится в плену". Я попросила хоть какую-то информацию. Они сказали: "Сейчас очень много людей, ничего не можем".

Это были представители Красного Креста?

Да, они представились как Красный Крест.

Сейчас мы видим-слышим по новостям разговоры об обмене. Слава Богу, наши первые раненые ребята вернулись. А так и говорили, что сначала обменяют раненых, потом девушек, а потом всех остальных.

Руководство, скорей всего, последними. И я подозреваю, что Дмитрий может быть в последних списках.

Да. Потому мы живем надеждой и еще раз надеждой. Мы все надеемся, что скоро его увидим.

дополнено комментарием*

"Сказал, что жив, любит нас и заплакал": звонок Дмитрия после теракта в Еленовке

Обратите внимание! российские военные 28 июля совершили страшный теракт в колонии оккупированной Еленовки, где содержались украинские военнопленные из "Азовстали".



В результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. По данным Associated Press, погибли 53 человека. В разведке сообщили, что за теракт – не случайность и за него ответственные наемники из ППК "Вагнера". Все о теракте – читайте по ссылке.

Даша, знаете ли что-нибудь про Дмитрия сейчас, уже после теракта в Еленовке? Выходил ли он на связь?

Когда произошел теракт в Еленовке, мама как раз была у меня в Киеве. И в тот день, 28 июля, мы узнали, что произошло. Сначала мы не верили, но потом теракт подтвердили. Мама побледнела на глазах. Очень тяжело было, мы не знали, что и как.

Мы смотрели все новости. Смотрели видео, чтобы увидеть, есть ли там Дима или нет. Он мне уже виделся во всех погибших ребятах. Но потом заметила, что татуировок на теле нет. Это были ужасные накручивания.

А тогда 2 августа мне позвонил по телефону российский номер. Я еще подумала, что это снова какие-то "доброжелатели" и не знала, поднимать или нет.

Но такая настороженная приподняла и слышу: "Алло, это Дима". И я так просто: "Что?". Он еще раз: "это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю "Домочка, как ты, где ты, ты жив-здоров, что с тобой?". Он сказал, что жив-здоров, сейчас находится в Донецке. Я ответила, что мы его очень-очень любим, очень ждем, целуем и обнимаем.

Дима сказал, что сидит со следователем, который и дал ему позвонить по телефону. У нас был такой очень быстрый разговор. Я помнила, что когда ему в первый раз дали позвонить, это было пару секунд. Поэтому хотела быстро все сказать.

Я сказала, что очень люблю его. Он ответил, что тоже начал плакать. И я расплакалась… Это был один из самых ужасных моментов во время войны. Ибо Дима у меня очень сильный. А тут я это просто услышала, почувствовала. Было очень тяжело.

Я еще спросила, будет ли он маме звонить. А он ответил, что постарается. И все было мало времени, поэтому мы закончили говорить.

Я быстро позвонила маме и папе, вся в слезах. У меня такая истерика была, это было очень неожиданно. Я уже не знала, счастлива ли, зла ли, я обеспокоена. Ощущения были очень смешанные.

Я предупредила маму, чтобы держала возле себя телефон, потому что не было известно, когда и откуда Дима позвонит. Но он позвонил. Мама, конечно, была очень счастлива. А теперь снова ни слуху, ни духу о нем.

"Труднее всего смотреть на маму и ее успокаивать, а Дима силен духом"

Что для вас за все это время – и на "Азовстали", и сейчас – тяжелее всего?

Когда они были на "Азовстали", мне было труднее смотреть на маму и ее успокаивать. Дима у нас сильный духом. Но тут осталась мама, которая думает о двух своих сердечках, – за меня и за Диму. Это было тяжелее всего.



Дарья с братом Дмитрием на рождественские праздники дома / Фото предоставлено 24 каналу

Я помню, как мы Диме сбрасывали видео в телеграмме и я такая: "Все хорошо, Димка, все хорошо. Мама не плачет, все окей". Я перевожу камеру на маму, а она плачет. Тогда говорила ей: "Мам, ну что это такое". Это было тяжело.



Сейчас сестре тяжелее всего успокаивать маму и держаться самой / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Вот иногда закрадываются такие мысли, а если он не вернется. Я помню, как мы с ним на предпоследней встрече поссорились. Мы тогда приезжали в Мариуполь, а я ему выпалила: "Ой все, я больше никогда сюда не приеду".

А уже в последний раз мы виделись на Новый год, когда он к нам приезжал. Это было так круто. Но еще у нас будут такие эмоции.

И это тяжело – себя не травмировать, убеждать, что все хорошо, что я просто жду. Но иногда накрывает.



Последний раз семья виделась вживую на Новый год / Фото предоставлены 24 каналу

"Когда Дима вернется, мама испечет пасхальную пасху, которую он очень хотел"

Что сделаете первым, когда Дима вернется домой? О чем мечтаете?

На самом деле у мамы есть одна мечта – когда она говорила с Димой на Пасху, он сказал: "Блин, я так хочу кулич…". Для нас это очень семейный праздник. Поэтому когда он вернется, мама испечет куличики.

А я сейчас больше общаюсь с его друзьями, мы созваниваемся. Хочу, когда он приедет, собрать всех его друзей. Хочется наобниматься, перецеловаться со всеми, с кем только можно.

Когда ждала его звонок, у меня было столько мыслей, что скажу ему... А когда он позвонил, то не могла сказать ничего, кроме: "Я тебя так люблю, я тебя так люблю, все будет хорошо". И больше я ничего не могу. Поэтому сейчас что-либо планировать мы можем, но как и когда это будет – я не знаю.

А Дмитрий не рассказывал, что будет делать, когда вернется домой?

В Мариуполе его дома больше нет. Потому он хочет приехать в Малин, а потом переехать жить в Киев. А пока он хочет, мы уже в таких дизайнерских мыслях как будем его квартиру делать. Это нужно подумать.

Знаете, он как раз доделал в своей квартире в Мариуполе ремонт. Это была однокомнатная квартира, но такая уютная. У него был сломавшийся дрон, так он его подвязал и красиво повесил. А еще сплел венок из колосочков – он всегда был творческим человеком.



Когда Дима вернется домой, мама испечет ему паску / Фото предоставлено 24 каналу

А еще – Дима действительно очень хорошо фотографирует! Его фото из "Азовстали" известны на весь мир. Ему даже присудили премию GrandPress Photo-2022. Вас приглашали на вручение? И знает ли Дима, что выиграл ее?

Я надеюсь, что да.

На вручение премии нас не приглашали. Хотя, в общем, приглашали даже в Соединенные Штаты. Но, к сожалению, сейчас с визой не все так просто и нужно приглашение. Мама в Польшу ездила, меня тоже приглашали на неделю. Но не всегда есть возможность уехать.

Кстати, у нас в телеграмме есть переписка и даже сейчас я ему сбрасываю что-то, рассказываю обо всем. Понимаю, что он ничего не читает и не смотрит, но потом посмотрит. Я уже ему и плакала, и смеялась, и привет от друзей передавала. Я понимаю, он приедет и все это увидит.

Известные на весь мир фото Дмитрия из "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

Вы сейчас занимаетесь изготовлением футболок со фотографией Дмитрия, где он стоит под лучом света на разбитой "Азовстали". Планируете расширять " Орест.Ukraine " и делать мерчи с другими фото?

Да! У нас они зашли. Нам многие предлагали коллаборацию. Надеюсь, будем сотрудничать с United24. Понимаю, что кто захочет покупать вещи и с другими фото, но у меня была идея печатать именно это. Оно мне в душу впало.



Дмитрий на "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

Есть еще футболка с сердечком. Однажды я попросила маму, папу и Диму нарисовать сердечки, и сделала себе тату. Дима тогда говорил: "Из Мариуполя лучшей сестренке". Потому получилась и такая футболка.

Обратите внимание! Оrest.ukraine – онлайн-магазин Дарьи, где можно приобрести футболку, шопер, открытку со знаменитым фото Дмитрия Казацкого из "Азовстали". Часть средств сестра защитника посылает Вооруженным Силам.

"Мы гордимся Димой и он будет гордиться собой, когда вернется"

Дима очень талантлив, его фото облетели весь мир, его назвали "глазами "Азовстали". Его фраза, что "Азовсталь – место жизни и смерти" – тоже культовая. Он сам осознает свою роль в войне, о своем влиянии и огласке на весь мир ?

Думаю, что сейчас нет. Я с ним не общалась столько времени.

Но не думаю, что в тот момент, когда они были на "Азовстали", он отдавал себе отчет, что он повлиял на мир, на самом деле. Я сейчас могу с уверенностью сказать, что Дима очень большую роль сыграл для того, чтобы они оттуда вышли, чтобы гражданских вывели.



Выйдя из плена, Дима хочет поселиться в Киеве / Фото предоставлено 24 каналу

Потому что мы все могли думать, что там все плохо, но представить не могли насколько, пока фото раненых, видео детей не разлетелись по всему миру.

В телеграмме много видео из "Азовстали", а он же командир пресс-службы. Я смотрела видео с детьми и услышала его голос, хотя поначалу даже не узнала. Но уже когда пересматривала, мама сказала: "Это наш Дима".

Я уверена, когда он вернется, когда все наши ребята вернутся, он будет гордиться собой 100%. И мы гордимся им и нашими ребятами.

Мы тоже.

Ну и напоследок – у Димы теперь есть настоящий фан-клуб. Ведь ваш брат покорил сердца сотен девушек. Есть ли у них шанс?

Да (улыбается) . У него не было девушки.



Дарья Юрченко на выставке работ брата Дмитрия Казацкого / Фото предоставлено 24 каналу