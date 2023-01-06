Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российского десантника с женой, который перехватила СБУ. Оккупант, который воевал в Сирии надеялся, что такая же "халява" его будет ждать и на войне в Украине.
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Пехоту бросают против артиллерии
Россиянин рассказывает, что на Запорожском направлении его подразделение "получило на орехи" от ВСУ. Поэтому оккупант с восхищением рассказывает, что его коллеги вскоре отправятся в Сирию.
Вместо этого ему вместе с остатками восточного военного округа придется противостоять ВСУ, которые систематически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска России. Сам десантник признает, что их разведка не работает, а у украинских защитников лучше и экипировка, и вооружение. Кроме того, россиян рассказал, что их бросают воевать против артиллерии.
Лучше бы ты в Сирии сидел,
– говорит жена захватчика.
Десантник добавляет, что второго батальона десантно-штурмовых войск вообще нет. По его словам, от штатной роты осталось около 20 человек.
Оккупант мечтает о Сирии в Украине: смотрите видео
Потери противника по состоянию на 5 января
В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне на войне в Украине потеряли 109 720 военных. Заметим, что статистика потерь врага в живой силе приблизительна, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов очень сложно.
В частности, за сутки враг потерял:
- личного состава – 109 720 (+810) человек;
- танков – 3041 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 6108 (+2) единиц;
- артиллерийских систем – 2051 (+12) единица;
- РСЗО – 426 (+2) единиц;
- средств ПВО – 215 (+0) единиц;
- самолетов – 284 (+1) единицы;
- вертолетов – 271 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2) единицы;
- крылатых ракет – 723 (+0) единицы;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4759 (+14) единиц;
- специальной техники – 182 (+1) единицы.