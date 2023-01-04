В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российские захватчики делятся слухами, что в России ожидается всеобщая мобилизация. В частности, оккупант жалуется, что в их армии через неделю после ранения снова отправляют на передовую.
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Оккупанты снова жалуются на командование
Захватчик высказался по поводу приказов своих командиров. "Давайте сначала окопайтесь, а затем в атаку пойдем", – на такие указания указывает он.
По его словам, один из генералов не ожидал, что на одной из позиций стоят новомобилизованные, и думал, что это контрактники. Также рассказывает, что должны были быть фотопасхи, ПВО и тому подобное, но "кроме лопаты ничего нет".
Оккупант рассказал о бегстве россиян с двух позиций, о нехватке людей, техники и вооружения, но при этом российское командование пытается отправлять россиян на штурм.
Рота одна готова – 30 человек. А остальные – нет***. Бухают, местные их там потравили,
– жаловался оккупант.
Что известно о "новой" мобилизации в России
- Алексей Резников выпустил предновогоднее обращение к военнообязанным жителям России.
- Министр обороны заявил, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.
- Он отметил, что границы также будут закрыты и в Белоруссии. Министр обороны Украины понимает, что большинство россиян не поверят ему на слово. Однако он напомнил, что российские власти и прокремлевские пропагандисты уже неоднократно врали своим гражданам.
- Резников подчеркнул, что все граждане России заплатят за развязанную войну и будут вынуждены компенсировать нанесенный Украине ущерб в течение нескольких поколений. Это неизбежно случится. Но есть большая разница – те, кто не участвовал в военных преступлениях, потеряют часть средств и комфорта. Под суд пойдут только военные преступники. Это то, о чем не говорит Кремль в своих обращениях.