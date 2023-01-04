В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российские захватчики делятся слухами, что в России ожидается всеобщая мобилизация. В частности, оккупант жалуется, что в их армии через неделю после ранения снова отправляют на передовую.

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Оккупанты снова жалуются на командование

Захватчик высказался по поводу приказов своих командиров. "Давайте сначала окопайтесь, а затем в атаку пойдем", – на такие указания указывает он.

По его словам, один из генералов не ожидал, что на одной из позиций стоят новомобилизованные, и думал, что это контрактники. Также рассказывает, что должны были быть фотопасхи, ПВО и тому подобное, но "кроме лопаты ничего нет".

Оккупант рассказал о бегстве россиян с двух позиций, о нехватке людей, техники и вооружения, но при этом российское командование пытается отправлять россиян на штурм.

Рота одна готова – 30 человек. А остальные – нет***. Бухают, местные их там потравили,

– жаловался оккупант.

Что известно о "новой" мобилизации в России