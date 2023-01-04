У черговій перехопленій розмові українською розвідкою російські загарбники діляться чутками, що у Росії очікується загальна мобілізація. Зокрема, окупант нарікає, що в їхній армії через тиждень після поранення знову відправляють на передову.

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Окупанти знову скаржаться на командування

Загарбник висловився щодо наказів своїх командирів. "Давайте спершу окопайтеся, а потім в атаку підемо", – на такі вказівки вказує він.

За його словами, один з генералів не очікував, що на одній з позицій стоять новомобілізовані, і думав, що то контрактники. Також розповідає, що мали бути фотопаски, ППО тощо, але "крім лопати нічого немає".

Окупант розповів про втечу росіян із двох позицій, про брак людей, техніки та озброєння, але при цьому російське командування намагається відправляти росіян на штурм.

Рота одна готова – 30 людей. А решта – ні***. Бухають, місцеві їх там потравили,

– скаржився окупант.

Що відомо про "нову" мобілізацію в Росії