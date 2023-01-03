Про це повідомив представник Головного управління української розвідки Андрій Черняк. За його словами, Україна знає, де саме розташована ядерна зброя Росії.

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У Криму окупанти тримають носії ядерної зброї

Як розповів Черняк, воєнна розвідка бачить, що на території Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Це кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами.

Черняк зауважив, що російські загарбники нещодавно здійснювали певні роботи на об'єкті "Феодосія-13" у Краснокам'янці, щоб підготуватися до зберігання ядерних боєприпасів. Чи завершили ці роботи – поки невідомо.

Росія здатна на удар ядерною зброєю

Черняк заявив, що Росія здатна на все. Однак сподіваємося, що міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-агресорки, аби не призвести світ до ядерної катастрофи. За його словами, Україна також враховує різні варіанти розвитку подій.

Українська розвідка розповіла про ядерну загрозу з боку Росії

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї. За його словами, як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.