Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ядерна зброя починаючи від 1949 року перестала бути зброєю війни, а перетворилась у зброю стримування і шантажу, таким вона є і у Владіміра Путіна.

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Ідея Путіна

Ігор Яковенко переконаний, що російському диктатору Владіміру Путіну докладно пояснили, що з ним буде, якщо він все-таки застосує ядерну зброю. Це означає, що в разі застосування будь-якого виду ядерної зброї, його вб’ють.

Російський опозиціонер також порівняв Путіна із Гітлером, Сталіним та Леніним і запевнив, що Путін не схожий на цих дикторів, бо не готовий померти за свою ідею, бо її в принципі немає.

У Путіна взагалі ніяких ідей немає і ніколи не було. Він від початку був готовий до всього. Хочете в НАТО вступимо, хочете, я буду лібералом, хочете, буду демократом, ким завгодно, тільки у мене єдине прохання, мені, по-перше, потрібні всі гроші світу, а по-друге, влада. Все,

– сказав Яковенко.

Журналіст зазначив, що кожен зі згаданих диктаторів мав ідею, за яку був готовий покласти життя, у випадку Путіна такої ідеї немає, тож він не готовий помирати, а значить, скоріш за все не буде використовувати ядерну зброю.

Це вам не Троцький з його ідеями світової революції, це вам не Ленін, який соціалізм проштовхував, навіть не Сталін, який ставив завдання не тільки особистої влади, а й держави. А цьому взагалі все одно, тільки влада, влада і гроші, більше нічого не треба,

– зазначив журналіст.

Враховуючи це, Яковенко переконаний, що Путін не самогубець, бо не зможе забрати із собою в могилу награбовані гроші. Також журналіст нагадав, що не існує "червоної кнопки" за допомогою якої Путін одноосібно зможе використати ядерну зброю.

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В цій схемі є цілий ланцюг відповідальних осіб, які також не хочуть помирати. Ігор Яковенко впевнений, що навіть, якщо буде віддано наказ, то в схемі може спрацювати "захист від дурня" – система запобігання від випадкового запуску, або, як варіант від п’яного Путіна також може спрацювати цей захист.

Це 100% така внутрішня, скоріш за все дуже секретна інструкція – вона існує. Я думаю, що навіть, якщо Путін раптом помутиться розумом і віддасть такий наказ, він не буде виконаний,

– запевнив Яковенко.

Водночас журналіст все ж зазначив, що поки така зброя існує, вона може бути застосована, але не в цьому випадку.

Як Росія погрожувала ядерною зброєю.