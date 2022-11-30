Путіна не врятує наявність ядерних боєголовок

Так, голова МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто визнав, що у Росії дійсно є потужний ядерний потенціал, але в минулому ядерні країни вже програвали війни країнам, у яких нема в наявності подібної зброї.

Увага Путін повторив гітлерівське 1 вересня 1939-го і має дві маніакальні мети

Досить згадати ту ж В'єтнамську війну. Ядерна держава не завжди каже останнє слово у конфлікті,

– зазначив Гаавісто.

Ба більше, війна в Україні відрізняється від тих, які були раніше, оскільки Україну підтримують західні країни, які також на своєму озброєнні мають ядерну зброю.

Поки буде ядерна зброя, буде загроза

Гаавісто наголосив, що загроза ядерної війни буде існувати доти, доки у світі буде існувати ядерна зброя.

Звісно, держави мають ядерні доктрини й утримуються від використання ядерних потужностей, але ми не можемо виключити ядерну війну. І це одне з важливих завдань людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже в ядерній війні переможців не буде,

– додав голова МЗС Фінляндії.

Зверніть увагу! Коли протокол про вступ Фінляндія до НАТО ратифікують, країна дозволить Альянсу розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією.

Актуально про ядерний шантаж Росії

Росія в односторонньому порядку перенесла зустріч з США щодо контролю за ядерною зброєю.

До слова, у Міноборони України вважають, що навіть якщо Росія вдасться до шаленого кроку і таки застосує ядрену зброю – це не зупинить боротьбу українського народу.

Наразі ядерні погрози від Кремля трохи стихли, але ще на початку місяця путінські посіпаки були щедрими у своїх погрозливих заявах.

Так, російське МЗС 2 листопада виступило із заявою, під назвою "Заява Російської Федерації про запобігання ядерній війні". Про ймовірність використання ядерної зброї говорили багато, хоча й не завжди прямим текстом.

Перед цим Дмитро Медведєв висловив думку, що такою "агресією" у Москві можуть вважати повернення Україною під свій контроль окупованих Росією територій.

До теми – що станеться, якщо Путін використає ядерну зброю: дивитись відео