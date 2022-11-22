Послання тирана вільному світу

Путін давно вже відкрито погрожує ядерною зброєю. Щоразу він дає Заходу зрозуміти таке: "Я збираюся виграти у вас війну і поставити вас на коліна, незважаючи на те, що я поступаюся вам у всьому: економічно, технологічно, в конвенційних озброєннях.

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Тому що у мене є перед вами тільки одна, але вирішальна перевага: я готовий застосувати ядерну зброю, а ви – ні. Я готовий пожертвувати сотнями тисяч життів заради моєї великої мети, а ви задля свого захисту – ні. Тому ви відступите та капітулюєте. Для цього мені достатньо буде виграти лише один психологічний поєдинок. Нажахані моїм ядерним шантажем або, якщо знадобиться, моїм одним обмеженим ядерним ударом, ви здригнетеся, відступите і назавжди підете зі світової історії".

Путінський ядерний шантаж вперше ефективно спрацював ще у квітні 2008 року, коли Україні та Грузії відмовили у Плані дій щодо членства в НАТО.

Після репутаційної катастрофи США в Афганістані Путін вирішив, що настав момент для останнього та вирішального приниження США. 15 грудня 2021 року він висунув Заходу безпрецедентний ультиматум: збирайте монатки та забирайтеся за лінію Батия – Сталіна.

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Дежавю 1939-го

Це не була позиція запиту для переговорів. Ні, він був абсолютно впевнений у своїй здатності необмежено піднімати ставки у реальному конфлікті.

24 лютого 2022 року стало для нього повторенням гітлерівського 1 вересня 1939 року. Путлер маніакально має дві мети – фізичне знищення України та моральне знищення Заходу. Вирішення першого завдання максимально просуне його політично та психологічно до вирішення другого.

Українці сьогодні – 300 спартанців, які захищають вільний світ від маніяка з ядерною зброєю. Світ захоплений стійкістю та героїзмом України, яка зупинила агресора, але впевнений у своїй безкарності Путін готовий знищувати українські міста з повітря так само, як він знищив Грозний та Алеппо.

Детальніше ознайомитися із книгою Андрія Піонтковського "Третій шлях до рабства" можна за посиланням.

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