Мости забуття спалені

Причому цей мислитель вважає, що нинішнього президента обрали некоституційним шляхом. На тлі "виборів Путіна" це виглядає, як стьоб. Ну, гаразд… Що з цих кривавих клоунів узяти?

Цікаве Німці вирішили відхреститися від путінського збіговиська у Пітері до кращих часів

Хочу засмутити російського чиновника. Нормалізацію відносин на найближчі 50 років можна вважати нездійсненною російською мрією. Нема чого нормалізувати. Немає стосунків.

Жоден обраний народом Президент України не піде ні на які нормалізації з божевільним путінським режимом чи його спадкоємцями. А якщо спробує піти, навряд чи після цього буде Президентом України.

Прапор свободи над Кремлем

Я розумію, що зараз все відчувається гостро, гостріше, ніж буде за 20 – 30 років, але мені здається, що на пів століття гостроти вистачить. Тим більше, що 75% нинішніх громадян РФ, за останніми даними, підтримують цю війну.

Важливо Не ракетами єдиниими: росіяни заходилися аткувати українців ще однією улюбленою "зброєю"

Можна змістити президента, можна змінити риторику, але куди ці розуми подіти? Вони ж нікуди не поїдуть! А в країні, якщо вірити класикам, де править сірість, рано чи пізно до влади приходять чорні.

Тож на місці Володіна я не розслаблявся би. Нормалізація відносин можлива лише після того, як над Кремлем підніметься жовто-блакитний прапор, а російські губернатори будуть вітатися гаслом "Слава Україні!". Не раніше.

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