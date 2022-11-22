Методичка терористів
Вони продовжують використовувати свою звичну тактику. Росіянам не потрібна правда. Їм потрібно, щоб ніхто не вірив, ніби правда існує.
Варте уваги Запас міцності українського ППО: наскільки захищене наше небо і як українці допомагають окупанту
У соцмережі почали активно вкидати російські пропагандистські тексти про енергетичну кризу / Фото з фейсбуку Романа Вибрановського
Тексти з однаковими меседжами російської пропаганди ширяться мережею / Фото з фейсбуку Романа Вибрановського
Цікаве Путіну час замовляти 12-метрову труну
Вони не хочуть переконати когось у своїй брехні, просто хочуть, щоб правди не існувало як такої. Хоч правда проста:
- відключення відбуваються через атаки російських ракет і дронів. Енергетикам треба час, щоб усе відновити і підготуватися до можливих нових атак.
- Графіку відновлення немає, бо ракети і дрони теж літають не по графіку.
- Поки ведеться відновлення, експорт електроенергії зупинено, хоч він приносив державним підприємствам такі потрібні гроші.
Тож зберігаємо спокій, запасаємося теплими речима про всяк випадок і віримо енергетикам та Збройним Силам України.
До теми – Подоляк розповів, чи загрожує Україні повний блекаут: дивіться відео