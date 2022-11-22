Методичка террористов
Они продолжают использовать свою обычную тактику. Россиянам не нужна правда. Им нужно, чтобы никто не верил, что правда существует.
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В соцсети начали активно вбрасывать российские пропагандистские тексты об энергетическом кризисе / Фото с фейсбука Романа Выбрановского
Тексты с одинаковыми месседжами российской пропаганды распространяются по сети / Фото с фейсбука Романа Выбрановского
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Они не хотят убедить кого-то в своей лжи, просто хотят, чтобы правды не было как таковой. Хотя правда проста:
- отключения происходят из-за атак российских ракет и дронов. Энергетикам нужно время, чтобы все восстановить и подготовиться к возможным новым атакам.
- Графика восстановления нет, потому что ракеты и дроны тоже летают не по графику.
- Пока ведется восстановление, экспорт электроэнергии остановлен, хотя он приносил государственным предприятиям столь нужные деньги.
Так что сохраняем спокойствие, запасаемся теплыми вещами на всякий случай и верим энергетикам и Вооруженным Силам Украины.
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