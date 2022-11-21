Две теории конца войны

Одни убеждены, что наши союзники будут стремиться максимально истощить недоимперию, чтобы она была согласна не только на мир на любых условиях, но даже и на всеобщее ядерное разоружение. Поэтому помощь Украине будет дозироваться таким образом, чтобы война на истощение тянулась годами.

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Есть противоположная позиция, которую я разделяю: недоимперия является глобальным симулякром. Ни ее военная машина, ни система управления, ни экономика не выдержат напряжения развязанной Кремлем войны, и окажутся на грани обрушения неожиданно, уже к лету следующего года.

Соответственно, начавшейся зимой можно прогнозировать серьезные бои в Донецкой и Херсонской областях. Затем вполне реально может сложиться рождественское гуманитарное перемирие или что-то в этом роде – это важно для наших партнеров, как символ, что мирные переговоры в принципе возможны.

Страшный сон Путина станет реальностью

По весне недоимперия накопит силы, как-то натаскает, вооружит могилизованных и предпримет попытку перелома в войне. И это будут уже последние конвульсии. Ни вижу оснований, почему эта попытка чемоданного фюрерка окажется более успешной, чем все предыдущие. И тогда недоимперия посыплется. А постоянно промахивающийся кремлевский Акела станет окончательно не нужен. Поэтому летом реальные переговоры о мире на справедливых украинских условиях будет вести уже не Путин, а представители его окружения. Которые и сейчас поддерживают контакты с США.

О важном Для российской империи это будет последняя зима

В конце лета можно выйти на стойкое перемирие. Но это не будет прочным миром, пока недоимперия существует в нынешнем виде.

Кстати, политическая смерть Путина опередит смерть физическую ненадолго. Готовиться надо уже сейчас. Потому что фюрерку не подойдет обычный гроб, а только двенадцатиметровый, как его столы для переговоров. Уверен, что украинские мастера ритуальных дел смогут изготовить его с надлежащим качеством. А российская "Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает?

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