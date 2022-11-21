Дві теорії кінця війни

Одні переконані, що наші союзники прагнутимуть максимально виснажити недоімперію, щоб вона була згодна не лише на мир на будь-яких умовах, а й навіть на загальне ядерне роззброєння. І тому допомога Україні дозуватиметься таким чином, щоб війна на виснаження тривала роками.

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Є протилежна позиція, яку я поділяю: недоімперія є глобальним симулякром. Ні її військова машина, ні система управління, ні економіка не витримають напруги, розв'язаної Кремлем війни, й опиняться на межі обвалення несподівано, вже до літа наступного року.

Відповідно, зимою, що почалася, можна прогнозувати серйозні бої в Донецькій та Херсонській областях. Потім цілком реально може скластися різдвяне гуманітарне перемир'я чи щось таке – це важливо для наших партнерів, як символ, що мирні переговори в принципі можливі.

Страшний сон Путіна стане реальністю

Весною недоімперія накопичить сили, якось натягає, озброїть могилізованих і здійснить спробу перелому у війні. І це будуть уже останні конвульсії. Не бачу підстав, чому ця спроба валізного фюрерка виявиться успішнішою, ніж усі попередні. І тоді недоімперія посиплеться. А кремлівський Акела, який постійно промахується, стане остаточно не потрібен. Тому влітку реальні переговори про мир на справедливих українських умовах вестиме вже не Путін, а представники його оточення. Які й зараз підтримують контакти із США.

Про важливе Для російської імперії це буде остання зима

Наприкінці літа можна вийти на стійке перемир'я. Але це буде міцним миром, поки недоімперія існує у нинішньому вигляді.

До речі, політична смерть Путіна випередить фізичну смерть ненадовго. Готуватись треба вже зараз. Тому що фюрерку не підійде звичайна труна, а лише дванадцятиметрова, як його столи для переговорів. Впевнений, що українські майстри ритуальних справ матимуть змогу виготовити його з належною якістю. А російська "Німфа", туди її в гойдалку, хіба товар дає?

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