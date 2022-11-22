Мосты забвения сожжены

Причем этот мыслитель считает, что нынешний президент избран некоституционным путем. На фоне "выборов Путина" это выглядит как стеб. Ну ладно… Что с этих кровавых клоунов взять?

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Хочу огорчить российского чиновника. Нормализацию отношений на ближайшие 50 лет можно считать несбыточной российской мечтой. Нечего нормализовать. Нет отношений.

Ни один избранный народом Президент Украины не пойдет ни на какие нормализации с оголтелым путинским режимом или его наследниками. А если попробует пойти, вряд ли после этого будет Президентом Украины.

Флаг свободы над Кремлем

Я понимаю, что сейчас все ощущается остро, острее, чем будет через 20–30 лет, но мне кажется, что на полвека остроты хватит. Тем более что 75% нынешних граждан РФ, по последним данным, поддерживают эту войну.

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Можно сместить президента, можно сменить риторику, но куда эти умищи девать? Они ведь никуда не поедут! А в стране, если верить классикам, где правит серость, рано или поздно к власти приходят черные.

Так что на месте Володина я бы не расслаблялся. Нормализация отношений возможна только после того, как над Кремлем поднимется желто-голубое знамя, а российские губернаторы будут здороваться лозунгом "Слава Украине!". Не раньше.

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