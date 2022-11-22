Клуб путинистов

В начале своего правления в 2000 году Путин со Шредером создали эту лавочку, чтобы раз в год политики, журналисты и представители экономики встречались на форуме + кулуарные разговоры + бухло и икра на афтерпарти.

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Софт-пауэр от россиян при поддержке немцев. Именно с этого форума затем в прессу вытекали дебильные заявления о поддержке россиян.

Последний раз эта лавочка состоялась в недалеком 2019 году – уровень встречи министров иностранных дел + несколько региональных вождей. В лучшие времена Меркель ездила в Питер сидеть на общих панельных дискуссиях с Путиным.

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Но сейчас иметь какое-то отношение к этой организации становится чуть ли не токсичным явлением, поэтому лавочку решено закрыть.

Хотя, я уверен, что как только война завершится, то сразу откроют очередной круглый стол по согласию с россиянами, потому что надо же наводить снова мосты – икра, бл*ди, балет, медведи, балалайка, кокошник, политика…

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