Охотники за будущим
Эти комиссии используются Кремлем как инструмент лишения родительских прав на оккупированных территориях. Они сформированы повсеместно, проводят мониторинг состава семей, а также пребывания родителей на подконтрольной им территориях.
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Комиссия осуществляет внезапные проверки по адресам, где проживают дети. Если обнаружены нарушения, то она налагает административный штраф, а затем передает дело в суд с рекомендацией о лишении родительских прав.
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Как "русский мир" разрушает семьи
Важно понимать, что оккупанты принудительно депортируют несколько категорий детей:
- дети-сироты;
- дети, которые в результате принудительной мобилизации остались без отца;
- дети, проживающие только с дедушкой и бабушкой и так далее.
То есть оккупанты запустили процесс депортации детей не только на новозахваченных территориях, но и для тех детей, которые раньше там проживали. Эти комиссии – это только один из инструментов депортации.
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