Охотники за будущим

Эти комиссии используются Кремлем как инструмент лишения родительских прав на оккупированных территориях. Они сформированы повсеместно, проводят мониторинг состава семей, а также пребывания родителей на подконтрольной им территориях.

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Комиссия осуществляет внезапные проверки по адресам, где проживают дети. Если обнаружены нарушения, то она налагает административный штраф, а затем передает дело в суд с рекомендацией о лишении родительских прав.

За последние шесть месяцев такие комиссии передали в так называемые "суды" террористических псевдореспублик более 37,5 тысяч дел о лишении родительских прав (цифры могут меняться в большую сторону, потому что мы еще не получили данные с трех районов на оккупированной территории).

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Важно понимать, что оккупанты принудительно депортируют несколько категорий детей:

дети-сироты;

дети, которые в результате принудительной мобилизации остались без отца;

дети, проживающие только с дедушкой и бабушкой и так далее.

То есть оккупанты запустили процесс депортации детей не только на новозахваченных территориях, но и для тех детей, которые раньше там проживали. Эти комиссии – это только один из инструментов депортации.

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