Война – не спринт

1. Мы прошли кампанию 2022 года – прошли достаточно успешно, истощив врага в обороне и создав условия для наступательных действий. Но кроме того, что это успешная кампания, это еще очень изнурительная кампания. Бойцам нужен отдых, а технике – обслуживание.

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2. Кроме того, что мы дальше жмем врага на Луганщине, нужно еще сдерживать его на Донеччине (Бахмут, Авдеевка и Угледар). В Донецкой области за сутки – десятки атак врага на трех направлениях. И это все нужно сдерживать, не давая врагу достичь целей.

Плюс наш шанс на победу – это играть от активной обороны, давать врагу истощить себя в глупых атаках, а дальше проводить подготовленные контрнаступления.

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Решающая зима

3. Ключевая задача – пройти зиму так, чтобы сохранить мораль и решительность наших армейцев на кампанию 2023 года. Может это и задача-минимум, но ее реализация ключевая.

Это не значит, что мы остановимся зимой. Средства дальнего огневого поражения будут создавать врагу максимальные проблемы, усложняя прохождение зимы. Армейцы на передке также не будут сидеть сложа руки, а наносить максимальное поражение.

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