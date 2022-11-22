Клуб путіністів

На початку свого правління у 2000-му році Путін зі Шрьодером зробили цю лавочку, щоб раз на рік політики, журналісти та представники економіки зустрічались на форумі + кулуарні розмови + бухло та ікра на афтерпарті.

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Софт-пауер від росіян за підтримки німців. Саме з цього форуму потім в пресу витікали дебільні заяви про підтримку росіян.

Востаннє ця лавочка відбулась у недалекому 2019-му році – рівень зустрічі міністрів закордонних справ + декілька регіональних вождів. У кращі часи Меркель їздила до Пітера сидіти на спільних панельних дискусіях з Путіним.

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Але зараз мати якийсь стосунок до цієї організації стає ледь не токсичним явищем, тому лавочку вирішено закрити.

Хоча, я впевнений, що щойно війна завершиться, то одразу відкриють черговий круглий стіл з порозуміння з росіянами, бо треба ж наводити знову мости – ікра, бл*ді, балєт, мєдвєді, балалайка, кокошнік, політіка…

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