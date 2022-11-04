"Великолепное" наполнение офиса Меркель также критикуют. Речь идет о 9 сотрудниках, которые там работают.

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Меркель просят соблюдать дисциплину в расходах ее офиса

В докладе министерства финансов Германии, который подготовили для бюджетного комитета Бундестага, говорится, что между офисом действующего канцлера Олафа Шольца и офисом Меркель состоялись переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили "кадровое обеспечение в соответствии с требованиями".

Бывшему канцлеру разъяснили, что офис не является "уставным" – он создан для "исполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств". Кроме того, его нельзя использовать "в личных целях и для получения дополнительного дохода".

Возмещение командировочных расходов могут рассматривать только, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".

В 2019 году бюджетный комитет решил снизить размер офисов бывшего канцлера. Экс-главы правительства должны иметь максимум:

1 офис-менеджер,

2 спикеров,

1 клерка или принтер,

1 "главного водителя".

Однако в офисе Меркель работают 9 сотрудников, выходящих за эти пределы.

Любопытно! Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. В то время ввели в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-1", а также завершили строительство "Северного потока-2". Последний газопровод так и ввели в эксплуатацию, так как нынешний канцлер Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

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