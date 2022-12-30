Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, ядерное оружие начиная с 1949 года перестало быть оружием войны, а превратилось в оружие сдерживания и шантажа, таково оно и у Владимира Путина.

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Идея Путина

Игорь Яковенко убежден, что российскому диктатору Владимиру Путину подробно объяснили, что с ним будет, если он все-таки применит ядерное оружие. Это означает, что в случае применения любого вида ядерного оружия его убьют.

Российский оппозиционер также сравнил Путина с Гитлером, Сталиным и Лениным и заверил, что Путин не похож на этих дикторов, потому что не готов умереть за свою идею, потому что ее в принципе нет.

У Путина вообще никаких идей нет и никогда не было. Он изначально был готов ко всему. Хотите в НАТО вступим, хотите, я буду либералом, хотите, буду демократом, кем угодно, только у меня единственная просьба, мне во-первых нужны все деньги мира, а во-вторых, власть. Все,

– сказал Яковенко.

Журналист отметил, что каждый из упомянутых диктаторов имел идею, за которую был готов положить жизнь, в случае Путина такой идеи нет, поэтому он не готов умирать, а значит, скорее всего, не будет использовать ядерное оружие.

Это вам не Троцкий с его идеями мировой революции, это вам не Ленин, социализм проталкивающий, даже не Сталин, который ставил задачу не только личной власти, но и государства. А этому вообще все равно, только власть, власть и деньги, больше ничего не надо,

– отметил журналист.

Учитывая это, Яковенко убежден, что Путин не самоубийца, потому что не сможет забрать с собой в могилу награбленные деньги. Также журналист напомнил, что не существует "красной кнопки", с помощью которой Путин единолично сможет использовать ядерное оружие.

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В этой схеме есть целая цепь ответственных лиц также не желающих умирать. Игорь Яковенко уверен, что даже если будет отдан приказ, то в схеме может сработать "защита от дурака" - система предотвращения от случайного запуска, или, как вариант от пьяного Путина также может сработать эта защита.

Это 100% такая внутренняя, скорее всего, очень секретная инструкция – она существует. Я думаю, что даже если Путин вдруг помутится умом и отдаст такой приказ, он не будет выполнен,

– заверил Яковенко.

В то же время журналист все же отметил, что пока такое оружие существует, оно может быть применено, но не в этом случае.

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