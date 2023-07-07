Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, несмотря на тяжелые бои инициатива на Бахмутском направлении на стороне ВСУ.
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ВСУ наносят удары по оккупантам
Федоренко отметил, что враг накопил на Бахмутском направлении значительное количество личного состава – более 55 тысяч оккупантов. Также россияне привлекли дополнительную артиллерию и подвозли новые боеприпасы, пытаются усилить огненное влияние по нашим позициям.
В то же время Силы обороны достаточно эффективно применяют аэроразведывательную компоненту, обнаруживают огневые средства противника и наносят по ним поражения с помощью наших огневых средств орудий и средств БПЛА ударного типа действия, которых в Силах обороны благодаря украинцам, государственным программам становится все больше,
– сказал он.
Федоренко о продвижении возле Бахмута: смотрите видео
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны имеют успех в районе Клищиевки на Бахмутском направлении. Севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но имеют огромные потери на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что контрнаступление украинских военных идет по плану. Генерал уверен, что ВСУ смогут деоккупировать Бахмут.
- Также Александр Сырский рассказал, что в Бахмуте не наступает тишина : противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что двигается", а с высокоэтажек осуществляет управление огнем артиллерии.