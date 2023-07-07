Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, несмотря на тяжелые бои инициатива на Бахмутском направлении на стороне ВСУ.

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ВСУ наносят удары по оккупантам

Федоренко отметил, что враг накопил на Бахмутском направлении значительное количество личного состава – более 55 тысяч оккупантов. Также россияне привлекли дополнительную артиллерию и подвозли новые боеприпасы, пытаются усилить огненное влияние по нашим позициям.

В то же время Силы обороны достаточно эффективно применяют аэроразведывательную компоненту, обнаруживают огневые средства противника и наносят по ним поражения с помощью наших огневых средств орудий и средств БПЛА ударного типа действия, которых в Силах обороны благодаря украинцам, государственным программам становится все больше,

– сказал он.

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