Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, попри важкі бої ініціатива на Бахмутському напрямку на боці ЗСУ.

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ЗСУ завдають ударів по окупантах

Федоренко зазначив, що ворог накопичив на Бахмутському напрямку значну кількість особового складу – понад 55 тисяч окупантів. Також росіяни залучили додаткову артилерію та підвозять нові боєприпаси, намагаються посилити вогневий вплив по наших позиціях.

Водночас Сили оборони досить ефективно застосовують аеророзвідувальну компоненту, виявляють вогневі засоби противника та завдають по них уражень за допомогою наших вогневих засобів гармат та засобів БпЛА ударного типу дії, яких у Силах оборони завдяки українцям, державним програмам стає все більше,

– сказав він.

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