Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів, чи зможе Україна деокупувати Бахмут. Олександр Сирський наголосив, що наразі контрнаступ йде за планом.

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Українські воїни звільнять Бахмут

Олександр Сирський контролює українські сили навколо Бахмута та на Сході, де наші воїни просунулися на південному фланзі.

"Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки що все розвивається за планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску чи поштовху зі сторони", – підкреслив командувач Сухопутних військ.

Також генерал-полковник відповів, чи зможуть українські захисники звільнили від російських загарбників Бахмут.

Так, звичайно. Я впевнений,

– наголосив Олександр Сирський.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку