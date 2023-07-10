Это стало возможным благодаря умелому маневру, знанию местности и эффективному использованию дронов и цифровых технологий, а также не очень эффективному командованию россиян. Сейчас же ситуация другая – Украина пытается выбить окопавшегося врага, и это является одной из самых сложных военных операций.

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Подготовленная оборона и большее количество солдат у россиян

Российские военные потратили месяцы на строительство оборонительных сооружений, в частности, бункеров, противотанковых ловушек и минных полей.

Кроме того, российские войска способны к определенным заменам, даже если украинские силы уничтожают целые подразделения, рассказал подполковник 108-й бригады территориальной обороны Украины Алексей Телегин.

"Если мы уничтожаем отряд – 100 солдат – на следующий день они приведут другой. А через день еще один", – отметил Телегин.

Важно! Для российских сил, которые в этом году пытались захватить больше украинских территорий, их собственное наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонительные позиции легче.

В частности, российские военные в Запорожской области построили километры зигзагообразных, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить с помощью дронов.

Также поля сильно заминированы, а, по меньшей мере, в двух случаях, по словам украинских военных, тела их убитых товарищей также были заминированы.

Для украинских защитников российские мины представляют собой постоянную угрозу

"Невозможно полностью уничтожить такие хорошо подготовленные позиции перед наступлением", – объяснил журналистам один из украинских военных.

По его словам, чтобы взять эти позиции, район нужно сначала накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед на бронетехнике, чтобы привлечь пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии.

Наступление на окопавшиеся силы было тяжелым испытанием даже для самых мощных армий мира, напоминает издание. Союзникам, высадившимся на побережье Нормандии во время Второй мировой войны, понадобилось более двух месяцев, чтобы прорвать немецкие укрепления и продвинуться вглубь страны.

В 1991 году, прежде чем сухопутные силы коалиции продвинулись во время операции "Буря в пустыне", США в течение пяти недель вели воздушную кампанию, чтобы ослабить позиции иракских военных.

Украина пока не получила современные истребители

Кроме того, Украине не хватает огневой мощи и преимущества в воздухе, которые были у США и их партнеров в этих боях. Военно-воздушные силы Киева состоят из небольшого количества истребителей и вертолетов советской эпохи. В то время как россияне разворачивают передовые истребители и вертолеты Ка-52 на южном фронте.

"Украинцы добились успехов, но они ведут жесткие бои, перед ними – труднопроходимая местность и хорошо подготовленные российские оборонные рубежи", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, эта ситуация является "аргументом для продолжения нашей поддержки".

Бронетехники все еще недостаточно

Недавно США заявили, что предоставят Украине кассетные боеприпасы, которые разбрасывают множество более мелких бомб и могут наносить массовое поражение на большей территории.

Киев пытается смять российскую оборону, прежде чем бросать в бой своих бойцов, но не имеет достаточно боеприпасов. В то же время украинцы обычно наносят артиллерийские удары.

По словам солдат, нехватка бронетехники также замедляет наступление. Командир стрелкового подразделения с позывным "Вадос" рассказал изданию, как накануне его подразделение пыталось штурмовать село, контролируемое Россией.

"Если бы у нас было больше транспортных средств, мы могли бы перебросить больше пехоты на фланги", – говорит лейтенант "Вадос". Вместо этого подразделение отступило, не взяв села.

В то же время, отмечают, что Украина до сих пор не бросила в бой значительные ресурсы новой западной техники. У Киева есть десятки немецких танков Leopard 2, но после того, как несколько из них застряли на минных полях в начале июня, их не видели на поле боя.

Аналитики считают, что Украина все еще ищет слабые места противника, прежде чем использовать основную часть своего западного оружия. Разведка – сложное дело, ведь россияне часто видят, как украинцы приближаются.