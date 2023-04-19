При цьому родичі сім'ї відмовилися забрати дітей та не стали оплачувати похорон. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Гроші на поховання довелось збирати однокласникам

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло жінки вже кілька днів перебуває у морзі. Гроші на похорон збирали у класі одного з її дітей, адже родичі не погодились оплачувати поховання. Також їм байдуже на сиріт, тож їх відправлять до дитбудинку.

Родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Відмовилися вони і ховати їхню маму. Вона лежала в морзі незбирана. Соцзахист дає матеріальну допомогу лише родичам, а ми – чужі люди. Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоч би поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збирання коштів, але на похорон не вистачає. Діти в найсильнішому шоці від цього кошмару,

– розповів один з учасників збору.

Після розголосу родичі таки оплатили поховання

Після того, як школа закрила збір і інформація набула розголосу, "добрі родичі" заявили, що все ж готові оплатити похорон. Тому зібрані гроші підуть до шкільного фонду.

Дітей вбитої візьмуть під свій контроль органи соцзахисту.