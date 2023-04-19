При этом родственники семьи отказались забрать детей и не стали оплачивать похороны. Об этом пишут российские СМИ.

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Деньги на похороны пришлось собирать одноклассникам

Местные СМИ сообщают, что тело женщины уже несколько дней находится в морге. Деньги на похороны собирали в классе одного из ее детей, ведь родственники не согласились оплачивать похороны. Также им безразлично на сирот, поэтому их отправят в детдом.

Родственники от детей отказались, их отправят в детдом. Отказались они и хоронить их маму. Она лежала в морге несобранная. Соцзащита оказывает материальную помощь только родственникам, а мы – чужие люди. Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить его. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в самом сильном шоке от этого кошмара,

– рассказал один из участников сбора.

После огласки родственники таки оплатили погребение

После того как школа закрыла сбор и информация получила огласку, "добрые родственники" заявили, что все же готовы оплатить похороны. Потому собранные деньги пойдут в школьный фонд.

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