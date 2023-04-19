При этом родственники семьи отказались забрать детей и не стали оплачивать похороны. Об этом пишут российские СМИ.
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Деньги на похороны пришлось собирать одноклассникам
Местные СМИ сообщают, что тело женщины уже несколько дней находится в морге. Деньги на похороны собирали в классе одного из ее детей, ведь родственники не согласились оплачивать похороны. Также им безразлично на сирот, поэтому их отправят в детдом.
Родственники от детей отказались, их отправят в детдом. Отказались они и хоронить их маму. Она лежала в морге несобранная. Соцзащита оказывает материальную помощь только родственникам, а мы – чужие люди. Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить его. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в самом сильном шоке от этого кошмара,
– рассказал один из участников сбора.
После огласки родственники таки оплатили погребение
После того как школа закрыла сбор и информация получила огласку, "добрые родственники" заявили, что все же готовы оплатить похороны. Потому собранные деньги пойдут в школьный фонд.
Детей убитой возьмут под свой контроль органы соцзащиты.
Ранее предупреждали о том, что вернувшиеся домой с войны оккупанты будут делать такие зверства в России. Они ведь привыкли убивать и насиловать украинских людей. Так и вышло. Ситуация в Заволжске – не первый вопиющий случай. В последние месяцы действительно сообщают о жутких зверствах российских захватчиков на территории страны-агрессора.
В оккупантов по возвращении домой едет крыша
- На днях зек-вагнеровец, до мобилизации сидевший за убийство человека, вернулся с фронта и набросился с ножом на незнакомого прохожего.
- Неделями ранее еще один заключенный из ППК "Вагнера", воевавший в Украине, убил женщину во время отпуска в России. Против него не возбудили уголовное дело – отправили снова воевать на фронт.
- В декабре в Челябинской области нетрезвый мобилизованный в купе штабного вагона военного эшелона напал на капитана, тот умер на месте.