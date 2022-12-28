Инцидент произошел 23 декабря. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

Важно Надоело служить: российские мобилизованные приехали из Луганщины в Подмосковье и сдали оружие

В России пьяный мобилизованный убил командира

Как стало известно, в Челябинской области нетрезвый мобилизованный в купе штабного вагона военного эшелона напал на капитана. Это произошло на станции Мисяш. От полученных травм командир умер на месте.

Что грозит мобилизованному оккупанту

28 декабря суд заключил под стражу мобилизованного россиянина на два месяца. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации.

Теперь мобилизованному преступнику грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Мобилизированные россияне не хотят воевать против Украины