Як виявилось, вбитий окупант також був двічі судимий. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Важливо Окупант після повернення додому жорстоко вбив свою дружину на очах у дітей

У Росії односельчанин застрелив окупанта

Як стало відомо, у Новосибірській області чоловік застрелив двох осіб, які напали на його родину. Один з убитих – окупант, який воював в Україні, він святкував із друзями своє повернення з фронту.

Вбивство сталося наприкінці квітня 2023 року в селі Толмачево Новосибірської області. Окупант Євген Хотьков, який брав участь у війні, випивав у компанії знайомих, які приїхали відзначити його повернення з України.

Хотьков із друзями прийшли до місцевої крамниці і почали ображати покупців. Серед них був інший житель Толмачево В'ячеслав Мокін із сином. У підсумку між чоловіками стався конфлікт.

Пізніше окупант із друзями пішли до будинку чоловіка з битами та палицями. Один із нападників погрожував зґвалтувати дружину Мокіна. Він попередив, що стрілятиме, зробив попереджувальний постріл, а потім відкрив вогонь по нападниках.

У підсумку було вбито загарбника Хотькова та мешканця селища Коченево. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

Судимий вагнерівець повернувся з фронту і вбив людину

Нещодавно найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й позбавив життя людину. Раніше росіянин вже був засуджений за вбивство.

За попередніми даними, вагнерівця звати Георгій Сіукаєв. Він уже відбував строк за вбивство, яке скоїв у 2014 році. Чоловік повинен був сидіти у в'язниці, але був завербований Пригожином.

У ЗМІ повідомляли, що загиблим виявився 38-річний Сослан Валієв. Він був хворий на ДЦП.