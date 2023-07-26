В результате взрыва есть пострадавший. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Ростове
Как пишут росСМИ, в Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме. Так, оккупант вернулся с войны в Украине и взорвал гранату в квартире.
По словам местных жителей, пострадал вернувшийся с войны уроженец Анапы. Он временно снял квартиру и планировал позже поехать к родным. Однако сегодня, 26 июля, мужчина выпил и "не справился с оружием".
Отмечается, что оккупанта увезла скорая. По данным пропагандистов, ему оторвало палец. Кстати, в его квартире обнаружили еще четыре гранаты.
Что происходит в Ростове после взрыва: смотрите видео
Другие подобные случаи в России
- Напомним, что недавно россиянин вернулся с войны и сразу избил жену. Семейные разборки попали на видео.
- В Новосибирской области мужчина застрелил двух человек, напавших на его семью. Один из убитых – оккупант, воевавший в Украине, он праздновал с друзьями свое возвращение с фронта.
- Раньше наемник ПВК "Вагнера" вернулся с фронта и лишил жизни человека. Ранее россиянин уже был осужден за убийство.
- А в Заволжске Нижегородской области российский захватчик, воевавший против Украины, убил свою жену на глазах у их маленьких детей. При этом родственники семьи отказались забрать детей и не стали оплачивать похороны.