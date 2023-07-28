Об этом сообщают российские СМИ. оккупанты говорят, что в Ростовской области также якобы "работает ПВО", передает 24 Канал.
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В Ростовской области снова "взрывы"
Пропагандисты подчеркивают, что жители Ростова и других городов региона, таких как Азов и Чалтырь, слышали взрывы. Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе якобы сбили "вражескую ракету".
Несмотря на это, он не сказал, есть ли в Ростовской области пострадавшие и повреждения в результате этой неизвестной "атаки". Впоследствии в сети появились видео работы российской противовоздушной обороны.
Оккупанты пытаются что-то сбить в Ростовской области: смотрите видео
Очевидцы утверждают, что прозвучало уже несколько залпов средств ПВО. В частности, их насчитали 2 – 3 единицы.
Россияне активно используют свою ПВО: смотрите видео
Впоследствии по поводу "атаки" высказались и в российском минобороны. Там как всегда "обвинили ВСУ" в этом "хлопке" и подчеркнули, что якобы была предпринята "повторная попытка террористической атаки" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.
В российском ведомстве заверили, что эту "ракету" перехватили в районе города Азов Ростовской области. Обломки этого оружия якобы рухнули в безлюдной местности.
В России целый день процветает "хлопок"
- В российском Таганроге днем 28 июля достаточно буйно цветущий "хлопок". Очевидцы сообщали о черном столбе дыма, который образовался на месте прилета, а также о большом количестве пострадавших, словно оказавшихся под завалами.
- Впоследствии оккупанты рассказали, что взрыв произошел из-за якобы сбивание их ПВО "вражеской ракеты". Это подтвердило враждебное минобороны.
- На этом взрывы не кончились. Уже через несколько часов их слышали и на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Там якобы заложили самодельное взрывное устройство.
- Пропагандисты сообщили, что уже якобы задержан подозреваемый в этой "диверсии". Им вроде бы оказался электрик, работавший на этом российском заводе.