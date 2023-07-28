На арену цирку випустили Дмітрія Пєскова. Він розповів, що "бункерний дід" ще нічого не знає, бо у нього триває саміт "Росія – Африка". Заяву поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Таганрог сколихнув потужний вибух: кількість постраждалих зростає

Лише через декілька годин повідомили, що Путіну вже доповіли про те, що сталося. Мабуть, тепер він ще декілька днів не виходитиме з бункера.

Що відбулося у Таганрозі

У Таганрозі вдень 28 липня пролунали два вибухи. Перелякані очевидці розповіли, що один з них був сильнішим, другий – слабшим. Утворилася вирва 5 на 5 метрів. Кількість постраждалих постійно зростала. Загалом мовиться про понад 10. Втрат традиційно для Росії немає.

Згодом у міноборони Росії визнали, що збивали якісь ракети прямо над містом. Фаєр-шоу у Таганрозі – результат "фантастичної" роботи легендарної російської "ППО".

Росіяни залишають панічні повідомлення у соцмережах. Вочевидь, їм не дуже подобається починати вихідні з вибухів. Ну що ж, подобається, не подобається, а терпіти треба.