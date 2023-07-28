На арену цирка выпустили Дмитрия Пескова. Он рассказал, что "бункерный дед" еще ничего не знает, потому что у него продолжается саммит "Россия - Африка". Заявление распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Таганрог потряс мощный взрыв: количество пострадавших растет

Лишь через несколько часов сообщили, что Путину уже доложили о случившемся. Пожалуй, теперь он еще несколько дней не выйдет из бункера.

Что произошло в Таганроге

В Таганроге днем 28 июля прогремели два взрыва. Испуганные очевидцы рассказали, что один из них был сильнее, второй – слабее. Образовалась воронка 5 на 5 метров. Число пострадавших постоянно росло. В общем говорится о более чем 10. Потерь традиционно для России нет.

Впоследствии в минобороны России признали, что сбивали какие-то ракеты прямо над городом. Файер-шоу в Таганроге – результат "фантастической" работы легендарной российской "ПВО".

Россияне оставляют панические сообщения в соцсетях. Очевидно, им не очень-то нравится начинать выходные со взрывов. Ну что ж, нравится, не нравится, а терпеть надо.