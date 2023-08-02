Як зазначили у Мінекономіки, перша машина розмінування, зроблена в Україні, вже пройшла сертифікацію. А це означає, що в нас буде все більше необхідного оснащення, щоб вичищати рідну землю від вибухонебезпечних предметів.

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Машина – розробка харківських виробників

Мовиться про машину для підготовки ґрунту. Над її виготовленням працювали харківські виробники. На машину вже отримали сертифікат відповідності та декларацію про відповідність. Все це дозволяє налагодити виробництво, а також використовувати її для того, щоб розміновувати території.

У чому перевага цієї машини

Передовсім у тому, що у неї проста конструкція, якщо порівнювати з закордонними машинами. Крім того, порівняно невисока вартість виробництва. Це також стосується обслуговування та ремонту.

Водночас з допомогою розробки можна ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Виробничі потужності дозволять щомісяця спускати з конвеєра по дві такі машини.

Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників,

– зазначила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, подібні машини будуть корисними для ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів. Ці служби займаються розмінуванням в Україні.

Україні потрібні машини для розмінування

Слід розуміти, що наразі в Україні працюють лише 20 машин для розмінування. Три з них виконують свою роботу на Харківщині. Також до процесу залучені близько 3000 фахівців.

Щоб пришвидшити процес очищення території України від мін і вибухівки, такої кількості машин недостатньо. Саме тому представники влади під час зустрічей з партнерами з Заходу наголошують увагу і на цьому питанні. Мовиться про постачання обладнання, навчання піротехніків, а також фінансове забезпечення гуманітарного розмінування.