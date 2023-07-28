Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Україна мала лише радянські зразки системи УР-77 "Метеорит". І їх було досить мало.

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Отримали американські аналоги

Як наголосив Жданов, упродовж повномасштабної війни Україна отримала від Сполучених Штатів певну кількість схожих до УР-77 комплексів. Але вони є дещо потужнішими за радянські та російські системи.

Американський комплекс перебуває на причепі. Там є два заряди. Довжина одного "рукава" – 100 метрів. А ширина "коридору", який виникає внаслідок підриву – 8 метрів. У радянських та російських системах – 6 метрів.

Окупанти придумали використовувати УР-77 "Метеорит", щоб вибивати наших бійців з позицій. Закидали ці "рукава" на позиції. Там дуже потужний вибух йде,

– зауважив Жданов.

Дивіться розмову з Олегом Ждановим на ютубі 24 Каналу

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