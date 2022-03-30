У відомстві заявили, що від 30 березня задля безпеки інформуватимуть українців про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.
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МВС інформує про поширені міни
Міністерство оприлюднило фото поширених мін, а також описало коротко їхнє призначення та основні характеристики. МВС розповіло про такі види мін:
- протипіхотна фугасна натискної дії ПМН-2,
- протипіхотна міна натискної дії ПФМ-1 та ПФС-1С,
- кумулятивно-фугасна протитанкова міна ПТМ-3,
- осколкова протипіхотна міна кругового ураження ОЗМ-72,
- осколкова протипіхотна міна кругового ураження ПОМ-2,
- фугасна протитанкова міна ТМ-62М,
- осколкова протипіхотна міна направленої дії МОН-50,
- осколкова протипіхотна міна МОН-200.
У МВС закликали українців не наближатися до мін та боєприпасів. Про такі знахідки слід повідомляти рятувальників або поліцію. Про небезпеку мін потрібно розповісти й дітям.
Поширені види мін: Фото МВС України
Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил повідомили, що росіяни почали мінувати територію України ПОМ-3 "Медальйон". У Харківській та Сумській областях зафіксували випадки використання новітніх протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.
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