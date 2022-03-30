В ведомстве заявили, что с 30 марта в целях безопасности будут информировать украинцев о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз.

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МВД информирует о распространенных минах

Министерство обнародовало фото распространенных мин, а также кратко описало их назначение и основные характеристики. МВД рассказало о таких видах мин:

противопехотное фугасное нажимное действие ПМН-2,

противопехотная мина нажимного действия ПФМ-1 и ПФС-1С,

кумулятивно-фугасная противотанковая мина ПТМ-3,

осколочная противопехотная мина кругового поражения ОЗМ-72,

осколочная противопехотная мина кругового поражения ПОМ-2,

фугасная противотанковая мина ТМ-62М,

осколочная противопехотная мина направленного действия МОН-50,

осколочная противопехотная мина МОН-200.

В МВД призвали украинцев не приближаться к минам и боеприпасам. О таких находках следует сообщать спасателям или полиции. Об опасности мин следует рассказывать и детям.

Распространенные виды мин: Фото МВД Украины

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных сил сообщили, что россияне начали минировать территорию Украины ПОМ-3 "Медальон". В Харьковской и Сумской областях зафиксировали случаи использования новых противопехотных мин с сейсмическим датчиком.

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