Щоб уникнути трагічних інцидентів, варто лише зачекати завершення роботи саперів на цих територіях. Адже окупанти перед відступом не лише залишають міни на дорогах, а й роблять розтяжки.

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Серед потерпілих є немовля

Про трагічні події в Чугуївському районі правоохоронці Харківщини повідомили 30 березня. Там, окрім загиблих, ще постраждали 5 людей, серед яких і одне шестимісячне немовля.

В жодному разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами. Поки сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно,

– акцентували правоохоронці.

Це необхідно, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх рідних. У поліції додали, що Україна продовжує робити все можливе для того, щоб кожен громадянин якнайшвидше повернувся до своїх домівок.

Це звернення стосується тих, хто:

знаходиться в зоні ведення бойових дій;

перебуває на окупованих територіях;

хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів.

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