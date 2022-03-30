У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про нову небезпеку – мінування російськими загарбниками території України.

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Росіяни мінують українські землі мінами ПОМ-3 "Медальйон"

Окупанти почали мінувати територію України ПОМ-3 "Медальйон".

У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком,

– зазначили у Генштабі.

Там пояснили, що міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.



Росіяни мінують українську землю ПОМ-3 "Медальйон" / Фото Генштабу ЗСУ

Принцип роботи міни

Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини. Вона вилітає на висоту приблизно 1 – 1,5 метра, а тоді вибухає.

До слова, міни ПОМ-3 "Медальйон" виробляє тільки Росія.

У Генштабі закликали українців, які побачать такі міни, у жодному випадку не підходити до них близько, а також не підпускати туди інших людей, Натомість слід негайно повідомити представників поліції або інших силових структур України.



До таких мін заборонено наближатися / Фото Генштабу ЗСУ

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