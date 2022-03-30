З'ясувалося, що морські міни в Чорному морі, які росіяни використовують у ролі безконтрольно дрейфувальних боєприпасів, раніше належали Україні. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Росія бреше, що міни в Чорному морі розкидала Україна

За попередніми даними, російські кораблі вже "розкидали" приблизно 450 мін у Чорному морі. При цьому Кремлю вистачає нахабства звинувачувати у морському розбої українців, мовляв, ці боєприпаси належать нашим Військово-морським силам.

Насправді – так і є, але загарбники незаконно привласнили їх при окупації Криму у 2014 році.

Міни саме плавають, оскільки це л*йно у Чорному морі розкидали росіяни,

– наголосив Братчук.

При цьому щонайменше 3 міни вже знайшли та ліквідували. Двох позбулася Туреччина, одну – знищила Румунія. В Одеській ОВА наголошують, що виявлені боєприпаси – російські. Це розуміють й у світі, адже жодна із постраждалих країн не звинуватила в морських злочинах Україну.

Міни, одну з яких Туреччина знищила у Босфорі, а ще одну ліквідувала Румунія біля своїх берегів, є російськими. Це підтверджує відповідне маркування. Та ці міни справді були захоплені в українському Севастополі. Росіяни цим і користуються. Порозкидали – і звинуватили Україну. Учергове нічого в них не вийшло,

– підсумував Сергій Братчук.

Ранкове звернення Сергій Братчука за 30 березня: дивіться відео

Відомо, що Росія розкидає у морі міни типу МЯМ або ЯМ. Ці боєприпаси завжди прибиваються до берега, дрейфуючи неподалік. Для кораблів зіткнення із такими мінами є смертоносним.

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