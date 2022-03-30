Выяснилось, что морские мины в Черном море, которые россияне используют в качестве бесконтрольно дрейфующих боеприпасов, ранее принадлежали Украине. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Россия врет, что мины в Черном море разбрасывала Украина

По предварительным данным, российские корабли уже разбросали примерно 450 мин в Черном море. При этом Кремлю хватает наглости винить в морском разбое украинцев, мол, эти боеприпасы принадлежат нашим Военно-морским силам.

На самом деле так и есть, но захватчики незаконно присвоили их при оккупации Крыма в 2014 году.

Мины как раз плавают, поскольку это г*вно в Черном море разбросали россияне,

– подчеркнул Братчук.

При этом, по меньшей мере 3 мины уже нашли и ликвидировали. От двух избавилась Турция, одну – уничтожила Румыния. В Одесской ОВА отмечают, что обнаруженные боеприпасы – российские. Это понимают и в мире, так как ни одна из пострадавших стран не обвинила в морских преступлениях Украину.

Мины, одну из которых Турция уничтожила в Босфоре, а еще одну ликвидировала Румыния у своих берегов, российские. Это подтверждает соответствующая маркировка. Но эти мины были захвачены в украинском Севастополе. Россияне этим и пользуются,

– подытожил Сергей Братчук.

Утреннее обращение Сергея Братчука за 30 марта: смотрите видео

Известно, что Россия разбрасывает в море мины типа МЯМ или ЯМ. Эти боеприпасы всегда прибиваются к берегу, дрейфуя неподалеку. Для кораблей столкновение с такими минами является смертоносным.

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