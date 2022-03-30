Об этом стало известно, когда несколько из таких заметили неподалеку от берегов Турции и Румынии 26 – 28 марта. В частности, в Румынии обезвредили 2 таких боеприпаса. При этом, наглость таких действий в том, что это мины, которые когда-то принадлежали украинской армии. 29 марта на это уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

Ранее Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией

Все ради дискредитации Украины

Министерство иностранных дел акцентирует, что это уже далеко не первый разбойный поступок флотилии России от начала вторжения. Ведь раньше их корабли захватывали и уничтожали гражданские морские суда. Также они используются для бомбардировки территории Украины с моря.

Поэтому использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов является просто новым витком преступных действий россиян в море. Однако они свидетельствуют о том, что Россия продолжает придумывать новые способы морского разбоя.


Одна из обнаруженных в Черном море мин / Фото Минобороны Румынии

Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права,
– сообщили в МИД Украины.

Дело в том, что обнаруженные боеприпасы были украинскими до 2014 года. Однако оккупанты их присвоили в момент незаконного захвата под свой контроль Автономной Республики Крым. Следовательно, если запуск мин приведет к трагедии, международное сообщество уже будет знать, что это очередное преступление армии России.


Мина запущенная россиянами / Фото Минобороны Румынии

Что это за мины


Впоследствии стало известно, что это мины типа МЯМ или ЯМ. Это боеприпасы, которые имеют очень простую, но крайне смертоносную конструкцию. Они всегда прибиваются к берегу и дрейфуют неподалеку от него.

Если происходит столкновение с кораблем, это безвозвратно приводит к его потоплению. А большой заряд взрывчатки может привести к большим человеческим потерям.

Об идентификации мин написал военный эксперт и автор книг о задачах морских спецподразделений HI Sutton.


Уничтожение российской морской мины / Фото Минобороны Румынии

Что было известно о минах ранее

  • По информации СМИ, Россия "разбросала" примерно 450 таких мин.
  • Кремль после этого сразу обвинил Украину. Якобы разместили мины именно наши моряки.
  • Первую российскую мину Турция обнаружила 26 марта. Из-за этого пришлось остановить движение проливом Босфор.
  • Впоследствии о таком "сюрпризе" сообщили и в Румынии, где даже показали уничтожение мины.
  • Каждая из этих стран начала расследование. Однако важно, что они не обвинили в инциденте Украину.

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