Об этом стало известно, когда несколько из таких заметили неподалеку от берегов Турции и Румынии 26 – 28 марта. В частности, в Румынии обезвредили 2 таких боеприпаса. При этом, наглость таких действий в том, что это мины, которые когда-то принадлежали украинской армии. 29 марта на это уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.
Ранее Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией
Все ради дискредитации Украины
Министерство иностранных дел акцентирует, что это уже далеко не первый разбойный поступок флотилии России от начала вторжения. Ведь раньше их корабли захватывали и уничтожали гражданские морские суда. Также они используются для бомбардировки территории Украины с моря.
Поэтому использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов является просто новым витком преступных действий россиян в море. Однако они свидетельствуют о том, что Россия продолжает придумывать новые способы морского разбоя.
Одна из обнаруженных в Черном море мин / Фото Минобороны Румынии
Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права,
– сообщили в МИД Украины.
Дело в том, что обнаруженные боеприпасы были украинскими до 2014 года. Однако оккупанты их присвоили в момент незаконного захвата под свой контроль Автономной Республики Крым. Следовательно, если запуск мин приведет к трагедии, международное сообщество уже будет знать, что это очередное преступление армии России.
Мина запущенная россиянами / Фото Минобороны Румынии
Что это за мины
Впоследствии стало известно, что это мины типа МЯМ или ЯМ. Это боеприпасы, которые имеют очень простую, но крайне смертоносную конструкцию. Они всегда прибиваются к берегу и дрейфуют неподалеку от него.
Если происходит столкновение с кораблем, это безвозвратно приводит к его потоплению. А большой заряд взрывчатки может привести к большим человеческим потерям.
Об идентификации мин написал военный эксперт и автор книг о задачах морских спецподразделений HI Sutton.
Уничтожение российской морской мины / Фото Минобороны Румынии
Что было известно о минах ранее
- По информации СМИ, Россия "разбросала" примерно 450 таких мин.
- Кремль после этого сразу обвинил Украину. Якобы разместили мины именно наши моряки.
- Первую российскую мину Турция обнаружила 26 марта. Из-за этого пришлось остановить движение проливом Босфор.
- Впоследствии о таком "сюрпризе" сообщили и в Румынии, где даже показали уничтожение мины.
- Каждая из этих стран начала расследование. Однако важно, что они не обвинили в инциденте Украину.
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