Об этом стало известно, когда несколько из таких заметили неподалеку от берегов Турции и Румынии 26 – 28 марта. В частности, в Румынии обезвредили 2 таких боеприпаса. При этом, наглость таких действий в том, что это мины, которые когда-то принадлежали украинской армии. 29 марта на это уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

Ранее Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией

Все ради дискредитации Украины

Министерство иностранных дел акцентирует, что это уже далеко не первый разбойный поступок флотилии России от начала вторжения. Ведь раньше их корабли захватывали и уничтожали гражданские морские суда. Также они используются для бомбардировки территории Украины с моря.

Поэтому использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов является просто новым витком преступных действий россиян в море. Однако они свидетельствуют о том, что Россия продолжает придумывать новые способы морского разбоя.



Одна из обнаруженных в Черном море мин / Фото Минобороны Румынии

Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права ,

– сообщили в МИД Украины.

Дело в том, что обнаруженные боеприпасы были украинскими до 2014 года. Однако оккупанты их присвоили в момент незаконного захвата под свой контроль Автономной Республики Крым. Следовательно, если запуск мин приведет к трагедии, международное сообщество уже будет знать, что это очередное преступление армии России.



Мина запущенная россиянами / Фото Минобороны Румынии

Что это за мины

Впоследствии стало известно, что это мины типа МЯМ или ЯМ. Это боеприпасы, которые имеют очень простую, но крайне смертоносную конструкцию. Они всегда прибиваются к берегу и дрейфуют неподалеку от него.



Если происходит столкновение с кораблем, это безвозвратно приводит к его потоплению. А большой заряд взрывчатки может привести к большим человеческим потерям.



Об идентификации мин написал военный эксперт и автор книг о задачах морских спецподразделений HI Sutton .



Уничтожение российской морской мины / Фото Минобороны Румынии

Что было известно о минах ранее

По информации СМИ, Россия "разбросала" примерно 450 таких мин.

Кремль после этого сразу обвинил Украину. Якобы разместили мины именно наши моряки.

Первую российскую мину Турция обнаружила 26 марта. Из-за этого пришлось остановить движение проливом Босфор.

Впоследствии о таком "сюрпризе" сообщили и в Румынии, где даже показали уничтожение мины.

Каждая из этих стран начала расследование. Однако важно, что они не обвинили в инциденте Украину.

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