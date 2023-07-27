Про це 24 Каналу розповів речник 120 окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов. За його словами, десятки тисяч гектарів української землі зараз перетворені на мінні поля.

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Окупанти засмічують землю надзвичайно старими мінами. Сапери діставали такі пристрої, які виготовили ще в 1950-х – 1960-х роках.

Все, що Росія колись збирала, тепер розкладає в нас на полях. Десятки тисяч гектарів перетворені на мінні поля. Їх неможливо перестрибнути. Можливо пройти лише тоді, коли вийде зробити коридори,

– зауважив Курбатов.

Потрібні дрони з тепловізорами

Як наголосив Курбатов, зараз немає достатньої кількості обладнання для розмінування. А воно може дуже допомогти.

Інколи були "рекордні" ділянки, де на 50 квадратних метрах знаходили близько 200 мін. Але згодом виявляли нові "рекорди". Так, на перехресті двох доріг в полі завбільшки у 20 квадратних метрів також знайшли 200 мін.

Розміновували його кілька разів. Розмінували один раз – не все витягнули. Ще раз розмінували – теж не все. На третій раз вдалося. Велике прохання до тих, хто може допомогти. Допомагайте грошима на дрони або дрони з тепловізорами. З ними значно легше виявляти міни,

– зауважив Курбатов.

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Міни перебувають на глибині не більш ніж 5 – 10 сантиметрів. Коли земля вночі холоне, квадрокоптер з тепловізором можуть побачити скупчення мін, які ще тримають у собі тепло. Кожен такий дрон допомагає врятувати життя.

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