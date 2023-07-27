Об этом 24 Каналу рассказал спикер 120 отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов. По его словам, десятки тысяч гектаров украинской земли сейчас превращены в минные поля.

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Оккупанты засоряют землю чрезвычайно старыми минами. Саперы доставали устройства, которые были изготовлены еще в 1950-х – 1960-х годах.

Все, что Россия когда-то собирала, теперь раскладывает у нас на полях. Десятки тысяч гектаров превращены в минные поля. Их невозможно перепрыгнуть. Возможно пройти только тогда, когда выйдет сделать коридоры,

– заметил Курбатов.

Нужны дроны с тепловизорами

Как отметил Курбатов, сейчас нет достаточного количества оборудования для разминирования. А оно может очень помочь.

Иногда были "рекордные" участки, где на 50 квадратных метрах находили около 200 мин. Но впоследствии выявляли новые "рекорды". Так, на перекрестке двух дорог в поле величиной с 20 квадратных метров также нашли 200 мин.

Разминировали его несколько раз. Разминировали один раз – не все вытащили. Еще раз разминировали – тоже не все. На третий раз удалось. Большая просьба к тем, кто может помочь. Помогайте деньгами на дроны или дроны с тепловизорами. С ними значительно легче обнаружить мины,

– заметил Курбатов.

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Мины находятся на глубине не более 5 – 10 сантиметров. Когда земля ночью стынет, квадрокоптер с тепловизором могут увидеть мины, которые еще держат в себе тепло. Каждый такой дрон помогает спасти жизнь.

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