Как отметили в Минэкономики, первая машина разминирования, сделанная в Украине, уже прошла сертификацию. А это значит, что у нас будет все больше необходимой оснастки, чтобы очищать родную землю от взрывоопасных предметов.
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Машина – разработка харьковских производителей
Речь идет о машине для подготовки грунта. Над ее изготовлением работали харьковские производители. На машину уже получили сертификат соответствия и право на соответствие. Все это позволяет наладить производство, а также использовать ее для того, чтобы разминировать территории.
В чем преимущество этой машины
Прежде всего, в том, что у нее простая конструкция, если сравнивать с зарубежными машинами. Кроме того, сравнительно невысокая стоимость производства. Это также относится к обслуживанию и ремонту.
В то же время с помощью разработки можно эффективно обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Производственные мощности позволят ежемесячно спускать с конвейера по две такие машины.
Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Потому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей,
– отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, подобные машины будут полезны для ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов. Эти службы занимаются разминированием в Украине.
Украине нужны машины для разминирования
Следует понимать, что сейчас в Украине работает только 20 машин для разминирования. Три из них выполняют свою работу в Харьковской области. Также в процесс вовлечено около 3000 специалистов.
Чтобы ускорить процесс очистки территории Украины от мин и взрывчатки, такого количества машин недостаточно. Именно поэтому представители власти во время встреч с партнерами с Запада подчеркивают и этот вопрос. Речь идет о поставках оборудования, обучении пиротехников, а также о финансовом обеспечении гуманитарного разминирования.